Il centrodestra alla ricerca del candidato sindaco di Bari, Salvini: "La scelta fra pochi giorni. Lega pronta a guidare la città"

"Stiamo lavorando come Lega e come centrodestra per dare la possibilità di cambiare finalmente, dopo tanti anni di Emiliano e di Decaro, sia in Comune che prossimamente in Regione. Mi sembra che la parabola del Pd di Emiliano e Decaro politicamente sta finendo. Non commento le inchieste giudiziarie. Se le stanno dando di santa ragione: Pd e cinque Stelle si insultano un giorno sì e un giorno no". Lo ha dichiarato, questa mattina Bari, il ministro per le Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, a margine di una iniziativa del suo partito denominata 'Valore Italia'.

Salvini, secondo quanto riporta AdnKronos, ha detto che il candidato sindaco di centrodestra sarà annunciato presto: "Si parla di pochi giorni. Il valore aggiunto del centrodestra a Bari e in Puglia finalmente dopo anni di divisioni è l'unità, è la compattezza La Lega ha uomini e donne in grado di proporsi alla guida della città ne parleremo con gli alleati".

"I baresi votano con la loro testa - ha aggiunto il leader della Lega - Hanno votato qualcuno a sinistra che evidentemente sta deludendo le aspettative. Ci sono oggi al lavoro per la Lega 500 sindaci: il sindaco di Potenza piuttosto che il futuro sindaco di Bari, spero".

Salvini non si è sbilanciato sui possibili aspiranti al ruolo di candidato sindaco, ma ha confermato la volontà della Lega di giocare un ruolo da protagonista: "Non faccio nomi e cognomi - ha detto il leader del Carroccio incalzato dai giornalisti sul nome del consigliere regionale Fabio Romito - Abbiamo diverse proposte, ma a giorni decidiamo perché la legge prevede che le liste vengano depositate da qui a pochi giorni".

Durante il suo intervento sul palco, Salvini ha ricordato l'ex sindaco Simeone Di Cagno Abbrescia, recentemente scomparso. "Vinceremo le elezioni amministrative di giugno a Bari - ha detto Salvini - Spesso è più difficile gestire la vittoria rispetto alla sconfitta. Soprattutto se quelli di prima pur di mantenere la poltrona hanno fatto e disfatto tutto".