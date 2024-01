Centrosinistra alla ricerca del candidato sindaco, Progetto Bari in campo per Leccese: "Figura autorevole, può unire la coalizione"

"Abbiamo sempre sostenuto l'idea di cercare un candidato che non fosse divisivo, ma che fosse capace, una volta elaborata una linea programmatica condivisa, di incarnare i progetti e i valori della coalizione progressista. Per questo non possiamo che sostenere il nome di Vito Leccese come possibile candidato sindaco per il centrosinistra: ha esperienza e autorevolezza, conosce benissimo la macchina amministrativa ma ha anche una storia fatta di impegno politico e di passione". Riccardo Montingelli, presidente e portavoce di Progetto Bari (realtà nata nel 2019 come lista a sostegno di Decaro, rappresentata in Consiglio comunale dalla consigliera Silvia Russo Frattasi, e poi divenuta anche associazione), lancia così il suo messaggio alle forze del centrosinistra: "Leccese è il candidato giusto su cui poter convergere".

Un invito che arriva in un momento in cui la situazione candidature, nel centrosinistra, sembra ancora in completo stallo. Sul tavolo resta il nome dell'avvocato Michele Laforgia, sostenuto da partiti e gruppi della 'Convenzione per Bari', ma su cui non c'è l'accordo di tutte le forze, a cominciare dal Pd. Nel Partito democratico invece (dopo le tre candidature alle primarie - quelle di Lacarra, Romano e Petruzzelli - avanzate e poi ritirate per favorire un possibile accordo) c'è l''autocandidatura' di Pietro Petruzzelli, annunciata un po' a sorpresa nei giorni scorsi con l'intento dichiarato di "dare una scossa al partito", ma che per ora non sembra aver prodotto effetti decisivi. E poi, l'ipotesi, sempre più ricorrente, di una candidatura dell'attuale capo di gabinetto di Antonio Decaro, Vito Leccese, come figura su cui convergere, archiviando definitivamente anche l'idea di eventuali primarie.

Un'ipotesi, appunto, rilanciata e sostenuta da Progetto Bari, lista vicina allo stesso Leccese. "Siamo stati tra i primi a chiedere a tutti di fare un passo indietro rispetto alle candidature già avanzate, per farne due in avanti, ma senza pensare nello specifico a un nome in particolare, ritenendo tutti i candidati autorevoli - dice Montingelli - Al tavolo della coalizione progressista intendevamo costruire attraverso le idee, una linea programmatica condivisa, per poi individuare il candidato giusto". "Essendo emerso ora il nome di Leccese - prosegue il portavoce di Progetto Bari - non possiamo che dire che per noi Leccese è e sarebbe il candidato ideale, non divisivo, per l'esperienza e per l'autorevolezza che ha. La sua storia parla per lui. Conosce benissimo la macchina amministrativa della città, che ha seguito per vent'anni prima con Michele Emiliano, poi con Antonio Decaro, ma allo stesso tempo è stato sempre vicino dal punto di vista umano alla città, con le sue battaglie ambientaliste, portando avanti i principi e i valori dell'ecologismo".

Un nome, quello di Leccese, che per Progetto Bari ha "il valore aggiunto di unire", ribadisce Montingelli, lanciando il suo appello, rivolto alla coalizione, a "convergere" su Leccese, compattando le forze ed evitando divisioni che possano favorire gli avversari del centrodestra. "In un momento delicato come questo, guardando in prospettiva alle Comunali ma anche alle Regionali, l'unità è fondamentale. Noi pensiamo che Leccese possa essere capace di interpretare i valori in cui ci riconosciamo in continuità con Antonio Decaro".