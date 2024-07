Il centrodestra barese riparte dal 'tavolo di confronto permanente': "Daremo voce ai cittadini"

"Il centrodestra a Bari ha avviato un tavolo permanente per continuare a dare voce a quei baresi che hanno creduto nella coalizione alle ultime elezioni e, quindi, far sentire il fiato sul collo alla nuova amministrazione di centrosinistra. Un tavolo di confronto che, coinvolgendo tutte le forze in campo, intende capitalizzare il risultato delle urne per allargare la base del consenso attraverso una opposizione dura e determinata ma al tempo stesso aperta a una interlocuzione costruttiva finalizzata al bene della città". Lo scrive, in una nota, la coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia, Antonella Lella.

"Tutto ciò nell'auspicio - conclude Antonella Lella - che il nuovo sindaco Leccese, in coerenza alle sue parole, scelga la via del dialogo e dell'ascolto e non quella delle decisioni unilaterali come accaduto ieri con la delibera 'fuori sacco' dalle elezioni, con cui si è deciso l'aumento del 13% della tariffa dei rifiuti Tari".