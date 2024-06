Il centrodestra querela Decaro dopo il comizio in via Sparano: "Noi senza coraggio come la mafia? Dal sindaco intimidazioni"

Il centrodestra barese querela Decaro.Lo hanno annunciato questa mattina Francesco Paolo Sisto, Filippo Melchiorre e il candidato sindaco Fabio Romito in una infuocata conferenza stampa, convocata per controbattere alle parole pronunciate ieri da Antonio Decaro durante un comizio in via Sparano.

Il primo cittadino barese aveva accusato il centrodestra locale di aver prodotto "manifesti infamanti" sulla città riguardo alla vicenda delle presunte infiltrazioni della malavita nelle elezioni comunali del 2019. Decaro, ieri dal palco, ha detto riferendosi ai rappresentanti locali del centrodestra:"ditelo da qui che questa è una città mafiosa se avete il coraggio, ma non ce l'avete il coraggio perché siete come la mafia, senza coraggio".

Questa mattina è arrivata la replica dei vertici locali di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Oltre alla strada giudiziaria, il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto ha rivendicato un intervento dell'Anci per il "ripristino delle regole in questa città".