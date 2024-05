Il centrodestra porta 10 liste per le Comunali, Romito: "Lavoro straordinario. Ora comincia l'ultimo miglio"

"Un lavoro straordinario, frutto dell’entusiasmo e dell’aria di cambiamento che si respira a Bari. Adesso inizia l’ultimo miglio di questa bellissima avventura, quello più importante". Fabio Romito, candidato sindaco alle Comunali di giugno, ha presentato la sua squadra composta da 10 liste con cui correrà per la guida di Palazzo di Città. Gli elenchi dei movimenti e dei partiti che lo supportano sono stati depositati questa ufficialmente questa mattina, ultimando così un compito decisamente elaborato che alla fine ha visto completare ben 10 elenchi di aspiranti consiglieri.

Assieme al candidato sindaco vi saranno, in ordine alfabetico, le liste di Agorà, Bari per Fabio Romito, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Liberali e Riformisti-Nuovo Psi, Mario Conca, Noi Moderati e Riprendiamoci il Futuro, Pensionati e Invalidi Giovani Insieme, Romito Sindaco: "Abbiamo il compito - ha affermato - di parlare a quella Bari ferita, disillusa, colpita. Abbiamo il compito di parlare ai baresi per convincerli che un’alternativa esiste, una possibilità di cambiamento e discontinuità esiste. Non ricordo nemmeno io da quando il centrodestra si presentava con 10 liste. C'è stata qualche difficoltà - sottolinea - nel dover dire a tanti amici che non c'era più posto ijn lista. Sono orgoglioso del lavoro fatto" ha dichiarato Romito affiancato dal senatore di Fdi Filippo Melchiorre, dal vicecoordinatore vicario di Forza Italia Bari, Giuseppe Carrieri, dall'ex consigliere regionale Mario Conca e dall'esponente dei Pensionati, Francesco Corallo.

Il centrodestra ha anche svelato i candidati alla presidenza dei 5 Municipi baresi. Nell'1, quello che comprende Murat, Bari Vecchia, Madonnella, Japigia, Sant'Anna, Torre a Mare e Libertà, sarà in campo Nicolò Cassano, figlio dell'ex sottosegretario e senatore Massimo, in rappresentanza di Udc-Prima l'Italia

Nel Municipio 2, che copre i quartieri di Carrassi, San Pasquale, Mungivacca, Picone e Poggiofranco, in corsa l'attuale consigliera municipale di Fdi Virna Ambruosi. Per il Municipio 3 (San Paolo, San Girolamo, Marconi, Villaggio del Lavoratore, Stanic) il centrodestra punta sul vicepresidente uscente Filippo Colonna (Noi Moderati) . Nel 4, che include Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita, sarà schierato Matteo Colapietro (Forza Italia). Infine, per il Municipio 5, ovvero Santo Spirito, Palese, Catino e San Pio, la candidata è l'avvocato Krizia Colaianni (Fdl).