In attesa del candidato sindaco si riunisce il tavolo del centrodestra barese: "Un programma di 10 punti"

In attesa di annunciare (questa settimana?) il candidato sindaco, si è riunito, ieri, il tavolo di coordinamento del centrodestra barese, per approfondire alcuni temi del programma per le Elezioni di giugno prossimo.

Un programma articolato in 10 punti che saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa da convocare nei prossimi giorn: "Una visione di città diversa - spiega il centrodestra barese - da quella che ha visto la sinistra al (mal) governo per 20 anni del comune capoluogo".

Alla riunione erano presenti Antonella Lella (coordinatore FdI Bari), Lelio de Nicolò (resp. dipartimenti FdI Bari), Sergio Fanelli (esecutivo cittadino FdI), Michele Rapanà (resp. dipartimenti Forza Italia Bari), Pino Monaco (Lega), Luigi Barnabá, Nicola Perrelli e Lello Esposito (rispettivamente coordinatore e vice coordinatori cittadini Noi Moderati), Viki De Martino (Udc) e Dino Tartarino (Riformisti liberali).