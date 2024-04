Le reazioni al 'passo di lato' di Michele Laforgia: per il Pd è "segnale importante". Sinistra italiana: "Serve soluzione unitaria"

Il 'passo di lato' di Michele Laforgia che ha rimesso la candidatura a sindaco di Bari nelle mani della coalizione di partiti (denominata Convenzione per Bari) che lo aveva designato, ovvero M5S, Sinistra Italiana, Più Europa, Italia Viva e altri tra movimenti e associazioni, ha provocato una serie di reazioni politiche differenti. La decisione dell'avvocato barese, comunicata nella serata di martedì 9 aprile nel corso di un'affollata conferenza stampa nel suo comitato elettorale di via Melo, ha scatenato l'ennesimo dibattito all'interno di un centrosinistra frammentato e alla ricerca di una difficile quadra.

A rispondere, sul fronte dei competitor, oltre a Vito Leccese (che ha sottolineato come "il tempo stringa"), è stato il Pd: "La disponibilità di Laforgia a fare un passo di lato - ha affermato in una nota il segretario regionale Dem, Domenico De Santis - ci sembra un segnale importante. Speriamo però che sia una disponibilità vera e non di facciata, utile solo a prender tempo o a non essere tacciati di essere quelli che hanno diviso la coalizione. Non vogliamo aggiungere altro, ora la discussione spetta al M5S, ad Italia Viva e a Sinistra Italiana. Siamo rispettosi del loro confronto, al contempo siamo disponibili a lavorare per una unità vera se si conferma la disponibilità a trovare una figura di sintesi.Noi continuiamo nella nostra campagna elettorale per Vito Leccese, che ha dimostrato di tenere molto all’unità del centrosinistra. Siamo pronti a discutere solo nell’interesse della città".

Per quanto riguarda la coalizione di Laforgia si registrano reazioni differenti. Il M5S, già nella serata di ieri, aveva chiesto, attraverso il coordinatore regionale Leonardo Donno, "di fare una scelta per il bene della comunità barese e per evitare di consegnare la città alla peggiore destra. Auspichiamo quindi che ci possa essere una convergenza sul nome civico di Laforgia". Anche l'associazione La Giusta Causa è intervenuta dopo pochi minuti: "Dopo la posizione espressa da Michele Laforgia in conferenza stampa, mentre l’Assemblea era in corso, è arrivata una livorosa dichiarazione di Vito Leccese - si legge in una nota -che, ancora una volta, sottrae al confronto tra soggetti politici il necessario momento di sintesi. Addirittura qualifica come “ennesima perdita di tempo” il confronto tra le forze politiche per cercare in extremis una soluzione condivisa. Lui, che aveva professato la disponibilità a fare un passo indietro, adesso torna a dover chiedere ad altri cosa fare. Come sempre. L’Assemblea de La Giusta Causa ha accolto e apprezzato molto la disponibilità di Michele Laforgia a rimettere la sua candidatura al confronto tra tutte le forze politiche progressiste, con pari dignità, ancor più in un momento così delicato per le sorti della città. Speriamo che qualcuno abbia ascoltato, e ne tragga le necessarie conseguenze. Noi, come sempre, siamo pronti al dialogo. La Giusta Causa”.

Sostegno pieno a Laforgia è arrivato anche da Più Europa: "Michele Laforgia - ha detto il commissario regionale Marco Silvestri - è garanzia di serietà, innovazione e amore per Bari dimostrati in anni di impegno civico. Siamo con lui e riteniamo triste il veto che subisce da mesi, così come non abbiamo capito qual è il metodo, qual è il profilo, quale la storia che si cercherebbe per una soluzione terza. Troviamo anche assurdo che si provino ad addebitare a Laforgia le responsabilità di un impasse di cui, evidentemente, son altri i responsabili: primo tra tutti Antonio Decaro che nel 2014 prometteva una nuova classe dirigente per Bari mentre nel 2024 candida Vito Leccese, già parlamentare nel 1992".

Sinistra Italiana, invece, chiede unità per la coalizione: "Ringraziamo Michele Laforgia - ha dichiarato il segretario nazionale Nicola Fratoianni - per aver fatto questa sera un ulteriore passo avanti nell’interesse della città di Bari. La sua scelta di consegnare nelle mani della Convenzione di cui siamo parte e delle altre forze politiche che lo hanno sostenuto l’onere di trovare una soluzione in grado di determinare un passo in avanti è, per noi, un fatto positivo. Da domani, come abbiamo fatto in tutti questi giorni, continueremo a lavorare perché si possa individuare una soluzione unitaria e condivisa.".