Il tavolo del centrosinistra per le Comunali di Bari: dal Pd apertura alle primarie. Il M5S: "Sostegno a Laforgia"

Si è riunito questo pomeriggio a Bari il tavolo della coalizione di centrosinistra per sbrogliare la matassa politica che blocca la scelta del candidato sindaco per le Comunali di giugno nel capoluogo pugliese. Nessuno scioglimento del nodo tra i nomi di Vito Leccese e Michele Laforgia nel corso di un'assemblea, svoltasi nella sede regionale Dem di via Re David, con oltre 30 interventi e rappresentanti del Partito Democratico, della Sinistra, del M5S, delle Civiche e di alcune associazioni.

Il Pd apre con più insistenza alle Primarie per risolvere la contesa. "Ogni forza politica - ha dichiarato il segretario regionale Dem, Domenico De Santis rispondendo alle domande dei giornalisti - si è legittimamente posta sui due candidati. Nei giorni scorsi autorevoli esponenti come Nichi Vendola, Michele Emiliano e diversi intellettuali di sinistra baresi hanno proposto le Primarie. Oggi il Pd e altri soggetti hanno chiesto questo meccanismo per tenere la coalizione unita.. Dobbiamo rispondere a questi appelli. Il centrosinistra deve continuare il ruolo svolto in questi anni. Poi, chi vince vince, è la regola principe di un meccanismo che è stato inventato qui in Puglia".

Le Primarie potrebbero svolgersi anche con qualche regola diversa, in modo da consentire il confronto tra i due candidati: "Chi dice no a questa consultazione -.afferma De Santis - rischia di dividere la coalizione. Ditemi qual è un altro metodo democratico e inclusivo. Qui stiamo discutendo con umiltà e chiedo responsabilità a tutti. Sono tutti e due candidati autorevoli. Il tempo c'è, si vota il 9 di giugno".

Un primo no arriva proprio dal Movimento Cinque Stelle che annuncia il proprio sostegno a Laforgia: "Abbiamo atteso mesi - ha detto il coordinatore regionale Leonardo Donno - affinchè il Pd portasse al tavolo una proposta unitaria e che accogliesse l'unica richiesta del M5S, ovvero un candidato che non fosse espressione di alcun partito, non di apparato, ma che riuscisse a essere garante di una nuova coalizione per tutti i partiti e le liste civiche che andrebbero a comporla. Purtroppo la candidatura di Vito Leccese non corrisponde a questi requisiti.Già due mesi fa era stata sottoposta al M5S e avevamo espresso delle perplessità. L'unica candidatura che soddisfa queste condizioni, come garante di allargamento della coalizione e rinnovamento della classe dirigente, continuando il buon lavoro fatto da Decaro, è quella dell'avvocato Michele Laforgia. Ci auguriamo che vi sia un ravvedimento da parte del Pd perchè auspichiamo l'unità" ha concluso Donno. La prossima riunione del tavolo dovrebbe avvenire tra una settimana. Sabato mattina, invece, è attesa un'assemblea de La Giusta Causa con la presenza proprio di Michele Laforgia.