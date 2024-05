Comunali 2024 a Bari: i candidati presidenti e consiglieri nei 5 Municipi cittadini

Sabato 8 e domenica 9 giugno, i cittadini baresi sono chiamati alle urne per le elezioni Europee e Amministrative. Insieme all'elezione del sindaco e del Consiglio comunale, si vota anche per scegliere presidenti e consiglieri dei 5 Municipi baresi. Ecco dunque i candidati in corsa.

Nel Municipio I (che riunisce i quartieri Bari Vecchia, Murat, Madonnella, Japigia, Sant'Anna, Torre a Mare, Libertà", i candidati presidenti sono: Nicola Biancofiore (per Laforgia), Annamria Ferretti (per Leccese), Nicolò Cassano (per Romito), e Benito Visciglia (per il candidato sindaco Sciacovelli) - QUI LISTE E CANDIDATI CONSIGLIERI NEL MUNICIPIO I

In corsa, per il Municipio II (San Pasquale, Carrassi, Poggiofranco, Picone, Mungivacca), ci sono Giacinto Lisco (Lafogia), Alessandra Lopez (per Leccese), Virna Ambruosi (per Romito) e Giovanna Sorgente (per Sciacovelli). - QUI LISTE E CANDIDATI CONSIGLIERI NEL MUNICIPIO II

Per il Municipio III ((San Paolo, San Girolamo, Marconi, Stanic, Fesca, Villaggio del Lavoratore) sono in campo Chiara Riccardi (per Laforgia), Luisa Verdoscia (Leccese) e Filippo Colonna (per il candidato sindaco Romito). - QUI LISTE E CANDIDATI CONSIGLIERI DEL MUNICIPIO III

Nel Municipio IV (Carbonara, Ceglie, Loseto, Santa Rita), candidata per la compagine di Lafogia è Giusi Giannelli, Maria Chiara Abbabbo per Leccese, e Matteo Colapietro per lo schieramento di centrodestra - QUI LE LISTE E I CANDIDATI NEL MUNICIPIO IV

Infine, sfida tutta al femminile nel Municipio V (Santo Spirito, Palese, San Pio, Catino), sono in campo Mariarita Blasi per la coalizione di Laforgia, Maristella Morisco per la compagine di Leccese, e Krizia Colaianni per il centrodestra di Romito. - QUI LE LISTE E I CANDIDATI NEL MUNICIPIO V