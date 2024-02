Il centrosinistra alla ricerca del candidato sindaco, l'appello di civici e centristi: "Serve incontro tra Leccese e Laforgia"

Prosegue il confronto nel centrosinistra alla ricerca del nome con cui rappresentare la coalizione alle Elezioni Comunali di Bari 2024 che si svolgeranno a giugno. Ieri sì è riunito a Bari il tavolo delle liste civiche centriste e a cui hanno partecipato i rappresentanti di Senso Civico, Popolari, Con e Sud al Centro. Dall’incontro è emersa “l’esigenza di istituire un tavolo permanente civico per la scelta del candidato sindaco della città di Bari”, .si legge in una nota.

“Tutti sappiamo – dicono i coordinatori Michele Boccardi, Gianlucio Smaldone, Alfonso Pisicchio e Gianni Stea – che la certezza della vittoria nelle prossime elezioni di giugno dipende dalla nostra capacità di individuare una candidatura unitaria. È questo il motivo per il quale le nostre liste chiedono che Leccese e Laforgia si incontrino al più presto per definire i metodi e i programmi che assicurino l’unità della coalizione che governerà la città di Bari nei prossimi cinque anni. Leccese e Laforgia, assieme a tutte le forze politiche del nostro schieramento, hanno la responsabilità verso i baresi, di assicurare la prosecuzione e il miglioramento dei risultati ottenuti dalle amministrazioni Emiliano e Decaro, introducendo elementi di novità e innovazione condivisi”.

I civici chiedono che “entrambi i candidati individuino il metodo per superare la loro doppia candidatura senza costringere la nostra comunità a dividersi innaturalmente”. “Non possiamo accettare – aggiungono – che le loro diverse visioni siano regolate muscolarmente al primo turno delle elezioni comunali mettendo il nostro elettorato davanti a scelte alternative che non hanno alcuna utilità per la prosecuzione del nostro lavoro che ha cambiato l’immagine e la storia politica della città facendo di Bari della una terra ben governata e orgogliosa di sé”.