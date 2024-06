Corsa a sindaco di Bari, ultimo giorno di campagna elettorale: i comizi finali di Romito, Leccese e Laforgia

Il venerdì sera barese è segnato dagli ultimi comizi elettorali prima che, domani mattina, le urne siano aperte. I tre principali candidati alla carica di sindaco di Bari, hanno organizzato gli ultimi eventi delle loro campagne elettorali per le vie del centro cittadino.

Ha aperto le danze alle 20.30 Fabio Romito, candidato del centrodestra, con il comizio in via Sparano. "Noi siamo donne e uomini liberi che hanno in testa solo un obiettivo - ha dichiarato dal palco - quello di rendere più bella, più giusta, più vera, la nostra città. Noi siamo qui per tracciare un confine vero, visibile, reale fra chi ha in mente una Bari diversa da quella di oggi e chi, per tutelare un piccolo interesse personale, pretende che le cose restino esattamente come sono". Sul palco con il candidato sindaco del centrodestra, sono saliti anche Filippo Melchiorre, Francesco Paolo Sisto, Marcello Gemmato e i rappresentanti delle liste che sostengono Romito.

Alle 21.30, Vito Leccese ha proposto il suo discorso di fine campagna elettorale in via Argiro, davanti alla sede del suo comitato elettorale. Il candidato sindaco del Pd, nel suo discorso, ha ringraziato il primo cittadino uscente Antonio Decaro,ribadendo la linea di continuità con la precedente amministrazione comunale che intende proporre: "Ecco, quando dici che l’opera pubblica più bella di questi dieci anni è stato costruire una comunità, bene, sappi che molto del merito è stato il tuo. Noi continueremo a cementare i vincoli di solidarietà all’interno di questa comunità".

Michele Laforgia ha chiuso la sua campagna elettorale, alle 22, con il comizio sul Molo San Nicola. Il candidato appoggiato da Movimento, Più Europa e Partito Comunista Italiano, ha sottolineato l'importanza e l'attenzione ai quartieri più lontani dal centro cittadino. "Noi abbiamo deciso di girare ogni giorno da settimane per i quartieri più lontani dal cento, che altri amano chiamare periferie - ha dichiarato dal palco Laforgia - Lo abbiamo fatto ogni giorno, montando ogni sera un palco in ogni Municipio, facendo un comizio come stasera, come si faceva tanto tempo fa, quando i comizi riempivano le piazze e soprattutto i comizi potevano cambiare i risultati elettorali".