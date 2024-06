Elly Schlein in via Sparano lancia lo scatto finale di Leccese: "Vito sindaco sarà una garanzia per i baresi"

Erano presenti circa 3000 cittadini, questo pomeriggio in via Sparano, per il comizio conclusivo della campagna elettorale Pd. Sul palco è salita la segretaria nazionale Elly Schlein, accompagnata dal candidato sindaco di Bari, Vito Leccese. Hanno partecipato all'evento politico anche il primo cittadino uscente, Antonio Decaro, che sarà impegnato nella prossima tornata elettorale dell'8 e 9 giugno nelle vesti di candidato al Parlamento Europeo.

Sul palco sono saliti anche il candidato del Partito Socialista Europeo alla Presidenza della Commissione, Nicolas Schmit, e i candidati al Parlamento Europeo, Lucia Annunziata, Shady Alizadeh, Giammario Spada e Georgia Tramacere.

Non sono mancate le lacrime nella serata: Decaro, dopo aver ripercorso i momenti cruciali del suo mandato e rivissuto i momenti difficili con l'arrivo della commissione d'inchiesta, ha salutato la città con la voce tremante dall'emozione. Stessa sorte per Vito Leccese che, dopo aver abbracciato Decaro, è tornato sulla polemica scoppiata con l'altro candidato del campo progressista, Michele Laforgia. Il candidato sindaco del Pd ha detto di aver criticato il richiamo alla Commissione d'inchiesta del suo 'rivale amico', solo per "difendere la città".