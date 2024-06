Compravendita di voti per le Comunali a Bari? Laforgia: "Abbiamo denunciato". Romito: "Pronto a mettere mia firma all'esposto"

A pochi giorni dal voto per il ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco di Bari, la questione 'voto di scambio' torna al centro del dibattito politico. Il tema, che dopo le inchieste della Procura di Bari dei mesi scorsi, ha pesantemente segnato l'avvio e poi 'accompagnato' la campagna elettorale per le Comunali, è tornato alla ribalta dopo alcune dichiarazioni di Michele Laforgia (ex candidato sindaco per M5S e SI al primo turno, per il ballottaggio al fianco di Vito Leccese).

Nel corso di un incontro avvenuto due giorni fa all'Officina degli Esordi per presentare le 'linee programmatiche comuni' di Laforgia e Leccese per il futuro della città, l'avvocato penalista, intervenendo sull'argomento, ha riferito di aver ricevuto e denunciato, in relazione al primo turno, segnalazioni su presunti episodi di voto di scambio: "A me, a noi, voci e non solo voci di compravendita di voto sono arrivate, e noi le abbiamo denunciate", ha detto Laforgia. Una circostanza che Laforgia ha confermato oggi alla Gazzetta del Mezzogiorno, confermando di aver sporto denuncia "dopo una serie di segnalazioni circostanziate".

La reazione del centrodestra

Alle parole di Laforgia hanno replicato questa mattina il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato (FdI) e lo stesso candidato sindaco del centrodestra, Fabio Romito, impegnati in un incontro elettorale con il ministro Zangrillo. "Vorrei porre una domanda all'autorevole avvocato Laforgia - ha detto Gemmato - Di che parla? Di chi parla? Di quali partiti parla, di quali persone parla? Perché chi vi parla , ed estendo il concetto a tutto il tavolo, è disponibile a mettere la seconda firma alla sua firma di denuncia qualora fosse di destra, di sinistra, di centro, perché noi siamo abituati a prendere il consenso onestamente, e non comprando i voti".

"Ho letto sui giornali - ha detto Romito - che i due candidati del centrosinistra, l'ex candidato Laforgia e l’attuale candidato Leccese, parlano l'uno in maniera generica di questo odioso fenomeno, l'altro riferendo che è stato negli uffici giudiziari per firmare una denuncia a tal proposito. Sarò la sua seconda firma se queste notizie dovessero essere verificate", ha detto il candidato sindaco di centrodestra, Fabio Romito. "Aggiungo che abbiamo assistito in campagna elettorale dei comportamenti assolutamente indecenti, anche da parte di chi ha governato la cosa pubblica, di chi ha ricoperto dei ruoli di responsabilità e ci sono diverse forme di condizionamento del voto, anche quella di esercitare la propria funzione istituzionale per convincere gli elettori a sostenerlo. Parliamo anche di questo. Sarei molto lieto - ha proseguito Romito - se gli esponenti di centrosinistra, che hanno espresso ed esprimono gli assessori in giunta e i presidenti delle aziende municipalizzate, ci parlassero di come hanno condotto la campagna elettorale e saremmo molto lieti. Così come saremo felici di sapere anche in che modo sono stati sostituiti 200 presidenti di seggio che la mattina delle elezioni hanno dato la propria indisponibilità a presiedere un peggio. Come sono stati scelti? Con quali caratteristiche, quale metodo, con quale procedura trasparente? Perché a mia memoria i 200 presidenti di seggio sono stati cambiati e sostituiti dall'ufficio di gabinetto del sindaco. Guarda caso, se io ricordo bene, l'ex ufficio della quale candidato sindaco del centrosinistra di Bari. Se sto dicendo delle inesattezze sono pronto ad essere corretto".