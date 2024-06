Leccese: "A un soffio dalla meta. Da oggi riprendiamo a lavorare per il nostro campo larghissimo"

"E' stato un lavoro meraviglioso, che sarà in grado di far venir fuori la città del futuro", così Vito Leccese ha parlato in serata, quando i dati vedono ormai certo il ballottaggio contro il candidato del centrodestra, Fabio Romito. "Ringrazio Michele Laforgia, che mi aveva anticipato i contenuti della conferenza stampa con una telefonata. Io del resto sono convinto della bontà di quanto abbiamo dichiarato congiuntamente ad aprile, quando abbiamo preso atto che avremmo fatto coincidere le primarie con il primo turno, ma con consapevolezza di riprendere le fila del discorso, riannodare i fili di questa coalizione molto ampia. Da oggi su questi ideali riprendiamo a lavorare affinché si possa creare il campo larghissimo, e su questi valori e questi ideali costruiremo la nostra squadra di governo".

"Ci siamo molto avvicinati alla meta dell'elezione del primo turno - ha poi rimarcato Leccese -. Siamo arrivati a un soffio dal traguardo. L'imporante è continuare con l'altra parte della coalizione per arrivare all'obiettivo finale, ovvero far rigovernare il centrosinistra a Bari. Dobbiamo continuare questo lavoro perchè Bari non può permettersi di tornare indietro".

Quindi Leccese parla delle prossime 2 settimane di campagna per il ballottaggio con Romito: "In questa campagna elettorale per il primo turno ci siamo confrontati sui temi. Il nostro programma è molto articolato. Quello loro (del centrodestra, ndr) non l'ho visto nè capito. Siamo pronti a confrontarci sui temi. Abbiamo un'idea ben precisa della città, un'idea che ha già ricevuto un largo consenso anche da parte dei cittadini".

Accanto a Leccese, oltre al sindaco uscente e neo europarlamentare Antonio Decaro, anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: "Vito Leccese ha insegato ad Antonio e a me il mestiere" di primo cittadino "e voglio vedere chi possa pensare di non fargli fare il sindaco. Tra tutti quelli che i baresi hanno visto, Vito è il più bravo di tutti. Anche Antonio" che ha fatto "un risultato straordinario alle Europee" direbbe "la stessa cosa, ora tocca al maestro, tocca a Vito".