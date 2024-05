Comunali, Conte a Bari con Laforgia: "Abbiamo lavorato con spirito costruttivo, faremo le primarie nelle urne"

"Michele Laforgia non lo abbiamo indicato noi, non è il candidato del M5s, è il candidato di formazioni civiche, di un percorso che qui la società civile ha fatto insieme. Avevamo detto alle altre forze politiche: cerchiamo di volare alti, di trovare una persona credibile che possa dispiegare appieno la vocazione della città di Bari. E c'era Michele Laforgia, abbiamo detto: è una persona seria, un professionista irreprensibile, una persona che ha una forza anche morale giusta per poter offrire e guidare un processo anche di rinnovamento di questa città". Così Giuseppe Conte ha ripercorso le ragioni che hanno portato il M5S a sostenere la candidatura del penalista barese a sindaco di Bari. Sabato sera, sul palco di via Sparano, nel corso di una delle tappe del weekend pugliese del leader pentastellato, Conte è tornato anche sulla mancata intesa sul candidato unitario con il Pd e le altre forze politiche, dopo il 'ritiro' deciso in seguito alle inchieste giudiziarie che hanno scosso la politica barese. "In tutti i colloqui che ho fatto, a qualsiasi livello - ha detto Conte - nessuno mi ha saputo dire perchè Michele laforgia non è potuto essere il candidato unitario di un intero schieramento che vuole realizzare un rinnovamento rispettando e valorizzando l'esperienza amministrativa uscente". "Il Movimento 5 Stelle non fa primarie - ha ricordato Conte - abbiamo accettato questa prospettiva per spirito unitario". "All'incirca un mese fa - ha proseguito Conte - eravamo qui in una logica di franca libera competizione per le primarie, ero qui per rappresentare la bontà della nostra candidatura, ma poche ore prima è venuta fuori la seconda inchiesta giudiziaria. A quel punto credo che sia una questione di serietà, guardarci, confrontarci e dire insieme: ma che facciamo finta che facciamo le primarie, senza neppure l'accorgimento di qualche regola più severa che avevamo chiesto, per prevenire possibili infiltrazioni". "Allora - ha detto ancora Conte - con spirito unitario e forza costruttiva ci siamo detti: fare le primarie questo in questo contesto è troppo rischioso e non ha più senso, allora faremo delle primarie nelle urne".

"Contro questa destra - ha detto dal palco Michele Laforgia - volevamo essere tutti uniti, perché sappiamo, conosciamo i pericoli, sappiamo quando sia necessario a Bari un rinnovamento, era necessario respingere questo tentatiuvo di conquista del Sud, della Puglia di Bari. Non è stato possibile, faremo le primarie, le faremo l'8 e il 9 giugno nelle urne, le faremo perché a Bari è importante continuare il lavoro del centrosinistra ma è importante, indispensabile, urgente un profondo rinnovamento della classe dirigente. Io sono perfettamente a mio agio su questo palco, pur non essendo un esponente del Movimento 5 Stelle, per una ragione, prima di tutte le altre: perché so che qui sul palco tra il pubblico e nel Movimento 5 Stelle ci sono solo persone che concepiscono la politica come un servizio, non come un mestiere".

Conte e Laforgia hanno incontrato i sostenitori anche questa mattina, nel comitato elettorale di via Melo, mentre nel pomeriggio Laforgia parteciperà al sit-in di protesta organizzato da Generazione Urbana contro l’autonomia differenziata, alle ore 16.45, in Piazza Diaz.