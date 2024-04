Comunali a Bari, Conte: "Nessuna ragione per accantonare candidatura di Laforgia"

"Non abbiamo ragione per accantonare la candidatura di Michele Laforgia a sindaco di Bari, ma vedremo quello che succederà nelle prossime ore". Così Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Corigliano Rossano, in Calabria, ha commentato i recenti sviluppi della situazione politica barese, con l'ipotesi, nel centrosinistra, di un terzo nome per la candidatura a sindaco (quello di Nicola Colaianni).

"Abbiamo una sfida importante - ha detto ancora Conte, come riporta l'Ansa - per il governo della città. Una sfida che sta diventando anche di risonanza nazionale. Dobbiamo pensare alla comunità barese. E serve un segnale di forte rinnovamento. Lasciamo che siano le forze locali a valutare la situazione. Laforgia non l'abbiamo scelto noi, ma la comunità civica e le componenti sane di Bari. E in questo senso ci ha convinto".

Nelle scorse ore, è stato lo stesso Laforgia a rendere noto di aver ricevuto mandato da M5S e partiti della Convenzione per Bari di "verificare le condizioni politiche" per una convergenza su Colaianni. Nella giornata odierna, sulla questione è intervenuto anche l'altro candidato sindaco attualmente in campo, Vito Leccese, facendo sapere che sono in corso gli incontri con le forze che lo sostengono e che una decisione arriverà entro domani.