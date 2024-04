Conte sullo strappo delle Primarie baresi: "Non siamo sleali. Laforgia è un candidato di rinnovamento"

"Mercoledì scorso avevo avvertito con una lunga telefona la segretaria" del Pd Elly Schlein "che la situazione su Bari si stava compromettendo e che se ci fossero state nuove inchieste noi non saremmo stati disponibili a far finta di nulla proseguendo con le primarie". A parlare, a margine di un evento a Bari, è il leader del M5S, Giuseppe Conte, il giorno dopo lo stop alle Primarie del centrosininstra, fissate in origine per domenica 7 aprile, che avrebbero designato il candidato di coalizione per le Comunali di giugno tra Michele Laforgia e Vito Leccese. Lo riporta Lapresse.

"Mi dispiace di questa reazione - ha aggiunto Conte - ma noi non accettiamo mancanze di rispetto e nessuno si può permettere di dire che il Movimento 5 stelle è sleale o alludere a questo. Mercoledì scorso avevo avvertito con una lunga telefonata la segretaria Schlein che la situazione su Bari si stava compromettendo e, se ci fossero state nuove inchieste, noi non saremmo stati disponibili a far finta di nulla proseguendo con le primarie. È successo purtroppo con una nuova inchiesta che ha per oggetto l`inquinamento del voto, il voto di scambio, la cosa oggettivamente diventa sempre più seria, far finta di nulla non è possibile".



"A Bari ha rimarcato - eravamo all`opposizione. Abbiamo accettato di fare un percorso comune ma su determinati presupposti. Se c`è qualcuno che vuole far finta di nulla o sminuire noi non ci stiamo. Laforgia è un candidato non da noi indicato ma autorevole, serio, segno di rinnovamento rispetto alla giunta uscente. E ha tutte le caratteristiche per restare in gara, di fronte alla indicazione del Pd che si è limitato, con tutto il rispetto per la persona, a designare il capo di gabinetto della giunta uscente. Bisogna assolutamente dare il segno di un nuovo inizio, di un forte rinovamento con rpesidi di legalità che noi pretenderemo lavorando con chiunque in coalizione a Bari. Protocolli, codici etici che noi abbiamo chiesto dell`opposizione e non ci sono mai stati concessi. Adesso, però, se ci siamo noi, le cose si fanno in un certo modo. Se nessuno ci vuole o non ci vuole il Pd in particolare ce ne faremo una ragione. Invito il Pd a non reagire in modo scomposto".

"Ho fatto una lunga conversazione ieri con Schlein - aggiunge - . Dal Nazareno era stato fatto uscire che non ci fossimo sentiti. Vi prego che non escano più fesserie del genere. Il Movimento non ha nessuna velleità di indicare un candidato. Ho chiesto al Pd di indicarmi una ragione ostativa per cui una persona autrevole e competentecome Laforgia non possa essere sindaco. Non ho avuto risposte" ha concluso Conte.