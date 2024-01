Elezioni amministrative, la 'Convenzione per Bari' chiede la riunione del tavolo di centrosinistra: "Unità della coalizione fattore irrinunciabile"

"L’unità della coalizione è fattore irrinunciabile della proposta del centro sinistra per Bari 2024 e l’unico luogo in cui perseguirla è il Tavolo Politico che, paradossalmente, non si riunisce dal 20 novembre scorso. Da allora l’unica Candidatura in campo è quella di Michele Laforgia, a cui la Convenzione ha chiesto la disponibilità a mettersi al servizio di un progetto politico largo e credibile per la città già il 7 novembre scorso". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i partiti e le associazioni che compongono la 'Convenzione per Bari 2024'.

Nella riunione di ieri sera della Convenzione, si sono ritrovati i movimenti 'La Giusta Causa', Sinistra Italiana, Partito Socialista Italiano, 'Casa del Popolo', 'Base Italia', Italia Viva, Più Europa, 'Bari Bene Comune' e 'Convochiamoci per Bari'. È stato ribadito l'appoggio a Michele Laforgia la cui "candidatura è cresciuta molto in questi mesi per visibilità e riconoscibilità tra i cittadini, la Convenzione la conferma nel suo valore di proposta autorevole e di contributo alto alla ricerca dell’unità auspicata".

"Il Tavolo politico deve con urgenza tornare a riunirsi perché urgente è la necessità di rimettere la politica al centro di una sintesi chiara e trasparente da comunicare al più presto ai cittadini ed elettori, sintesi che tiene insieme la figura del Candidato Sindaco, la visione strategica della città di Bari, che guardi al futuro anche con il coraggio del cambiamento per crescere nei metodi di lavoro e nelle politiche urbane da realizzare per raccogliere le sfide che l’attendono - si legge nella nota - La Convenzione quindi chiede che si riconvochi il Tavolo Politico nell’immediatezza e intanto continua a impegnare le sue energie migliori per le ulteriori iniziative di approfondimento ascolto e confronto già programmate, che potranno offrire contributi importanti al percorso che ci attende, nonché per l’organizzazione delle proposte elettorali quale contributo essenziale al valore della coalizione di centrosinistra".

Il candidato primo cittadino di Bari, Michele Laforgia, si è espresso sulla possibile scesa in campo come suo avversario nel campo di centrosinistra di Vito Leccese: "Lo conosco da più di 30 anni - ha detto Laforgia durante un'intervista televisiva a Telebari - ha fatto una carriera politica importante: è stato parlamentare, consigliere regionale, assessore. Da 20 anni fa il Capo di Gabinetto e direttore generale del Comune. Ioo non so se veramente il Partito Democratico candiderà Vito Leccese e se Vito Leccese si vorrà candidare. Trovo piuttosto singolare, però, che in una situazione come quella descritta la Politica invece di fare un passo in avanti, faccia un passo indietro. Io penso invece la la Politica debba fare un passo avanti e credo debba fare un passo in avanti unitario (in questo caso parlo della mia parte politica, il centrosinistra). Perché il Partito Democratico dovrebbe esprimere, come si sente, un candidato che non è neanche iscritto al partito, senza discutere delle altre candidature?. Penso che il sindaco debba essere il garante dei partiti e di tutti i cittadini".