La Convenzione non cede su Laforgia candidato sindaco ma il dialogo resta aperto: "Sì al tavolo di confronto"

Nel giorno delle prime parole di Vito Leccese candidato sindaco di Bari (dopo la nomina da parte dell'assemblea cittadina Pd di ieri), l'altro pezzo consistente dell'attuale maggioranza a Palazzo di Città, riunitasi, assieme a centristi e associazioni, all'interno della Convenzione per Bari 2024, non fa passi indietro e continua a sostenere Michele Laforgia come nome capace di federare le varie anime della coalizione. Allo stesso tempo, però, il gruppo apre a un confronto all'interno del Tavolo politico del centrosinistra per trovare la quadra.

E' quanto si afferma in una nota firmata da La Giusta Causa, Sinistra Italiana, Partito Socialista Italiano, La Casa del Popolo, Base Italia, +Europa, Bari Bene Comune, Italia Viva: "L'Assemblea cittadina del Pd - si legge - ha indicato a maggioranza nella Assemblea dei delegati la figura di Vito Leccese quale sintesi per la sua proposta di candidatura a sindaco di Bari. La Convenzione per Bari 2024, progressivamente strutturatasi a sostegno della candidatura di Michele Laforgia, sostiene ancora più convintamente questa indicazione, sempre più in sintonia con il comune sentire della società barese, nella prospettiva di unificare il campo progressista e consentendo così di recuperare il troppo tempo sinora perduto".

"Riteniamo quindi che, sia pure con estremo ritardo, ci siano le condizioni - aggiungono - perché, a partire dalla prossima settimana, il Tavolo politico della Coalizione di centrosinistra possa tornare a riunirsi, recuperando appieno la sua funzione originaria, quella per la quale è stato insediato a settembre scorso: favorire il confronto politico tra tutte le forze del centrosinistra allargato, e quindi tra il PD, le forze politiche e le organizzazioni che si riconoscono della Convenzione, le liste civiche rappresentate nell’attuale consiglio comunale e il Movimento 5 Stelle. Quel confronto politico che è necessario per valutare appieno la portata di ciascuna delle due candidature a Sindaco che oggi abbiamo al Tavolo, la portata culturale e politica di ciascuna di esse, la forza che ciascuna delle due candidature esprimerà nel saper aggregare le formazioni del campo progressista e la capacità di entrare più in sintonia con il sentire della comunità barese, che guarda con fiducia e speranza al nostro campo e che nelle ultime settimane si è rischiato di disorientare inutilmente. Si potrà così, finalmente, porre mano alla definizione della proposta programmatica ed all'organizzazione della campagna elettorale".

"Conseguentemente, parteciperemo alla riunione del Tavolo politico convocata per la prossima settimana, nell'intesa di definire preventivamente la platea dei partecipanti a titolo paritario, gli obiettivi di lavoro e le modalità di svolgimento del confronto che riparte, per la manifestazione ordinata e serena della posizione di ciascuna delle forze politiche e delle organizzazioni partecipanti al Tavolo rispetto al percorso che ci attende, ritenendo che questo percorso non possa prescindere da un confronto diretto, promosso dal Tavolo, tra i due candidati - capace di assicurare trasparenza partecipazione e responsabilità - così animando un dibattito pubblico che sia aperto alla comunità barese dei democratici e progressisti, che dia la possibilità a entrambi di illustrare il proprio progetto per Bari futura e che sia organizzato congiuntamente, in tempi ragionevolmente brevi, affinché tutta la coalizione di centrosinistra possa operare la giusta scelta" conclude la nota.