Duello nel centrosinistra per la corsa a sindaco di Bari, Laforgia: "Terzo nome per salvare unità coalizione? Temo non esista"

"Se ne parla da mesi e ci sarà pure una ragione se il terzo nome non è stato trovato e temo che non esista". Sono queste le parole pronunciate dal candidato sindaco di Bari, Michele Laforgia, durante un'intervista a Radio Norba.

L'avvocato barese, appoggiato dai partiti e dai movimenti della Convenzione per Bari 2024, ha pubblicato un post sulla sua pagina facebook in cui ha riassunto le motivazioni che hanno lo hanno spinto a chiedere la sospensione delle Primarie: "Non si vota perché giovedì mattina una seconda inchiesta della Procura della Repubblica di Bari, tuttora in corso, ha fatto emergere gravissimi fatti di corruzione elettorale, che riguardano anche esponenti della coalizione e della maggioranza di centrosinistra al Comune e alla Regione".

Sulle Primarie, Laforgia ha aggiunto: "Avevamo proposto di sospenderle di comune accordo, per evitare altre divisioni. Non lo hanno voluto fare, sostenendo, contro i fatti, che non c'erano ragioni per temere l'inquinamento del voto. Noi non siamo d'accordo. Noi non voltiamo la testa dall'altra parte".