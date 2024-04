Corsa a sindaco di Bari, il M5Stelle: "Confermiamo sostegno alla candidatura di Laforgia"

"Apprezziamo le parole e il grande impegno di Michele Laforgia, candidato sindaco alle amministrative di Bari. La sua disponibilità a rimanere in campo dimostra la serietà e la coerenza di chi ha a cuore il futuro della città. Confermiamo convintamente il nostro sostegno alla sua candidatura". Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle e coordinatore regionale Puglia, Leonardo Donno.

"Da parte nostra c'è stato un percorso di lealtà, coerenza e trasparenza, nel pieno rispetto dei nostri principi e valori. Abbiamo ribadito più volte la necessità di un rinnovamento per Bari, soprattutto alla luce delle recenti e gravissime vicende giudiziarie - spiega il leader regionale pentastellato - La sfida che ci apprestiamo ad affrontare richiede coraggio e la necessità di un atto di forte responsabilità verso i cittadini baresi. È necessario mettere da parte i personalismi e gli interessi di partito; il Movimento 5 Stelle ha rinunciato sin dall’inizio a indicare un proprio nome come candidato sindaco della coalizione e ha scelto Laforgia come il candidato più autorevole e più convincente rispetto alla sfida che si prospetta a Bari. La nostra è stata una scelta motivata dalla volontà di perseguire il bene di Bari e la migliore prospettiva per i cittadini baresi. Abbiamo accettato anche le primarie pur di favorire l'unità. È stato ampiamente spiegato anche da Laforgia che non sussistevano più le condizioni perché si potessero svolgere a seguito della seconda inchiesta che ha allargato l’area grigia della 'mala politica'. Ancora oggi, peraltro, il Partito Democratico non ha fornito elementi ostativi alla candidatura di Laforgia, ritenuto autorevole e stimato da tutti. Chiediamo quindi di fare una scelta per il bene della comunità barese e per evitare di consegnare la città alla peggiore destra. Auspichiamo quindi che ci possa essere una convergenza sul nome civico di Laforgia".