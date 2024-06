De Simone replica a Romito: "Menzogne specialità del centrodestra. Lui perchè nasconde simbolo Lega?"

"Ho letto che il candidato sindaco leghista del centrodestra Romito mi accusa di non essere in grado di dimostrare ciò che ho fatto in Regione in questi anni. Effettivamente l’asino vola, perché le menzogne sono la specialità degli esponenti del centrodestra". A parlare è Titti De Simone, candidata alle Comunali di Bari 2024 con la lista Bari Bene Comune a sostegno di Michele Laforgia sindaco, che ha risposto al candidato primo cittadino del centrodestra, Fabio Romito che l'aveva citata in alcune sue dichiarazioni.

De Simone,consigliera del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per l'attuazione del programma, non sarebbe "in grado di dimostrare con le carte - ha sostenuto Romito -, il lavoro per il quale è stata remunerata".

"Così come - ha replicato proprio De Simone - spesso lo sono le violente parole diffamatorie, come quelle che mi sono state rivolte sui social, da diversi esponenti e candidati del centrodestra in queste settimane. Innanzitutto, il mio lavoro è documentato agli uffici e noto alle cronache da anni, essendomi occupata di molte delle principali misure del governo regionale, come tutti sanno, fuori e dentro la Regione. È tutto documentato al Gabinetto del Presidente, come si sa, pur non essendo prevista dal mio contratto (come quello di tutti i consulenti consiglieri) alcuna forma di relazione tecnica. Ma invece è Romito che dovrebbe spiegare ai baresi perché nasconde il simbolo della Lega e cosa ha fatto e cosa fanno gli esponenti pugliesi di centrodestra al governo, oltre che tagliare i fondi del PNRR ai Comuni pugliesi, e sostenere l’autonomia differenziata che penalizzerà pesantemente la sanità e istruzione" ha concluso De Simone.