Strappo M5S-Pd sulle primarie a Bari, Decaro: "Dispiaciuto, poteva essere laboratorio politico"

Lo strappo di Conte e del M5S sulle primarie? "Sono dispiaciuto perchè avevamo fatto un percorso con i 5 Stelle, avevamo individuato 10 punti del programma presentati dal M5S da completare in sintonia fino alla fine del mandato e avevamo trovato un modo per andare uniti alle elezioni attraverso le primarie. Poteva essere un laboratorio politico visto che per la prima volta il M5S faceva le primarie con il Pd e il centrosinistra, purtroppo così non è stato". Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è intervenuto, durante la trasmissione di La/ Tagadà, in merito alle recenti vicende che, nel centrosinistra, hanno portato alla rottura del campo largo, in vista delle elezioni comunali di giugno.

"Io credo che il Pd sia un partito popolare, importante e Elly Schlein ha portato una ventata di novità e sondaggi ci dicono che il Pd è in crescita", ha detto anche Decaro parlando del suo partito.