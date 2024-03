Inchiesta voto scambio Comunali, Donno (M5S): "Serve rinnovamento. Laforgia è l'uomo giusto"

"Quanto sta accadendo in questi giorni a Bari deve fare riflettere seriamente tutte le forze politiche e coloro che ricoprono incarichi pubblici, politici e tecnici. Le indagini della Procura e le misure cautelari già adottate segnalano un'emergenza quanto al voto di scambio politico-mafioso e alle infiltrazioni della malavita organizzata nella pubblica amministrazione che non può essere ignorata". Ad affermarlo è il coordinatore pugliese del M5S, Leonardo Donno, intervenuto in merito alle inchieste che hanno portato all'arresto di 130 persone nell'ambito di un'indagine su voti di scambio per le Comunali 2019.

"Il Movimento 5 Stelle si è sempre contraddistinto come una forza politica che ha fatto della legalità - ha detto Donno - dell’etica pubblica e della trasparenza amministrativa i principi cardine della propria azione politica. A Bari, dopo anni all’opposizione, abbiamo scelto di provare a creare un fronte unito, progressista, per garantire ai baresi un rinnovamento e soprattutto il rispetto di valori e principi fondamentali per una buona amministrazione. La nostra storia parla chiaro: nel 2019, proprio a Bari, attraverso denunce alle autorità competenti, atti in Consiglio comunale e manifestazioni pubbliche, abbiamo portato alla luce casi di corruzione, compravendita di voti e voto di scambio elettorale politico-mafioso. Da settembre 2023 ci siamo assunti la responsabilità di promuovere un percorso di rinnovamento, sostenendo con convinzione la candidatura di Michele Laforgia che, a nostro avviso, rappresenta la più efficace garanzia del rispetto dei principi e valori di cui sopra, per noi irrinunciabili".

"La candidatura di Laforgia, in particolare, rispecchia i requisiti di rinnovamento - rimarca Donno - di una classe politica che possa seriamente e autorevolmente guidare la città di Bari. Abbiamo bisogno, oggi più che mai, di dare un segnale chiaro agli elettori della stella polare che ci guida, che è il bene dei cittadini, da perseguire attraverso un’azione amministrativa rigorosa, trasparente, equa, innovativa. Serve una svolta, un necessario cambio di passo. Come Movimento non possiamo e non vogliamo voltare lo sguardo dall’altra parte rispetto alle informazioni che le indagini in corso stanno rendendo di pubblico dominio, che, anzi, ci spingono a tenere ancora più alta l’asticella della fermezza. Vogliamo rassicurare i cittadini baresi: se il Movimento 5 Stelle sarà della partita vuol dire che saranno realizzate le condizioni di massima trasparenza e sicurezza in ordine al rispetto dei principi di legalità e sicurezza. Per noi la politica non è “andare a comandare” o organizzare squadre per la “gestione del potere”. Per noi la politica è sinonimo di progetti politici che perseguono il bene della comunità locale in trasparenza, equità, legalità” conclude Donno.