Elezioni comunali 2024, il centrosinistra barese cerca il candidato sindaco e blocca il totonomi

Tanti aspiranti candidati, ancora poche certezze. Continua il totonomi nel centrosinistra barese per identificare il possibile successore di Antonio Decaro in Comune. L'ultima riunione del tavolo di coalizione, svolta ieri sera con la presenza anche dei rappresentanti del M5s ha sortito l'unico effetto di stoppare (per il momento) la corsa al nome da proporre come prossimo sindaco di Bari.

Nel Pd, secondo quanto riporta l'Adn Kronos, sarebbero tre le figure in ballo per la candidatura: il deputato Marco Lacarra e gli assessori comunali Pietro Petruzzelli e Paola Romano. Nichi Vendola, dopo aver declinato la richiesta di una sua scesa in campo nella competizione elettorale barese, ha proposto la candidatura dell'avvocato Michele Laforgia. Il legale è presidente dell'associazione politica 'La Giusta Causa'.

Prima di individuare il candidato, il centrosinistra deve definire il metodo per la scelta del nome: rimane viva l'ipotesi delle primarie per scegliere il candidato di coalizione, l'idea pare sia gradita al governatore pugliese Michele Emiliano. Gli esponenti del M5s però non guarderebbero di buon occhio la soluzione delle primarie.

Le prossime mosse si attendono dalla riunione degli esponenti Pd, in programma per il 21 ottobre.