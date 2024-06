Corsa a sindaco di Bari, Leccese:"Sono in continuità con Decaro". Romito: "Vito sei candidato del Sistema"

"Vedo che il nervoso candidato sindaco del Sistema ha avuto modo di commentare la campagna elettorale, a suo dire 'vecchio stile', che stiamo conducendo. È la campagna elettorale che più ci piace, non potendo noi utilizzare:

le aziende partecipate per 'suggerire' il voto ed elargire promozioni, agenzie e vertici della burocrazia regionale per fare campagna elettorale, assunzioni last minute in questi giorni delicati e non prima". Lo scrive, in un post sulla sua pagina facebook, il candidato sindaco di centrodestra, Fabio Romito, che attacca così lo sfidante di centrosinistra Vito Leccese.

I due aspiranti 'primo cittadino di bari', si confronteranno il prossimo 23 e 24 giugno nel ballottaggio elettorale che deciderà il nuovo sindaco di Bari.

"Come da copione, il capo di gabinetto dell’amministrazione che ha tagliato più alberi in Città e ha sversato più metri cubi di cemento negli ultimi vent’anni si lamenta poi dell’impatto ambientale di alcune nostre iniziative - continua Romito - Per azzerare il nostro impatto ambientale, a differenza dei 100mila alberi finti che loro promettono dal 2019, ne regaleremo 100, veri, alla Città".

"Stiamo invitando i cittadini a tornare a votare affinché possano partecipare al processo di crescita della città, partendo da un dato, ossia dalla continuità con la buona amministrazione di Antonio Decaro", ha dichiarato Vito Leccese questa mattina sul waterfront di San Girolamo per una 'passeggiata' tra i bagnanti in compagnia del sindaco Antonio Decaro e della candidata presidente del Municipio III Luisa Verdoscia.

"La nostra proposta politico-amministrativa si pone appunto in continuità con l'attuale esperienza di governo della città, guardando a ciò che si può migliorare e innovare", ha concluso Leccese.