Sfida fra candidati sindaco nel centrosinistra, la presidente Pd Bari: "Appoggio Laforgia, teniamo unito il campo largo"

"Perché sosteniamo l'avvocato Laforgia? Il Pd non è una caserma. Il centrodestra non ha nemmeno un candidato, noi forse ne abbiamo troppi ma loro nessuno, non rischiamo di farli vincere". Sono queste le parole pronunciate dalla presidente del Pd di Bari, Titti De Simone, durante la trasmissione 'Un giorno da Pecora' a Rai Radio1.

"La situazione va assolutamente affrontata con determinazione e coraggio, dobbiamo tenere unito il campo largo", ha sottolineato De Simone che appoggia (insieme ad un gruppo minoritario del Pd) Michele Laforgia, in contrapposizione alle indicazioni del suo partito indirizzate verso il candidato Vito Leccese. "Credo che uno dei due debba convergere sull'altro trovando un accordo - ha dichiarato la presidente del Pd Bari - Leccese è un professionista di valore, si deve e si può trovare un accordo politico che tenga dentro anche lui".