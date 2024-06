Al top delle preferenze in Comune c'è Elisabetta Vaccarella (Pd): "Risultato inaspettato. Contenta per il primo posto Dem"

Una riconferma da più votata del nuovo Consiglio comunale di Bari con 3931 preferenze: Elisabella Vaccarella guida la lista del Partito Democratico che, in caso di successo di Vito Leccese al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi (sfida finale che lo vede opposto a Fabio Romito) potrebbe piazzare ben 10 consiglieri in aula Dalfino.

Rispetto alle 2544 preferenze di cinque anni fa Vaccarella, avvocata civilista, ha incrementato notevolmente il suo risultato: "Non mi aspettavo - dice a BariToday -un risultato così importante. Quando ti impegni, lavori, ascolti chiunque abbia un problema da risolvere, che riguardi la comunità, ti aspetti di avere un ritorno, ma non è un'equazione matematica".

Il secondo mandato a Palazzo di Città arriva dopo 5 anni intensi: "La prima esperienza - prosegue - è stata bellissima e decisamente molto formativa. Peccato che il blocco di quasi 2 anni di Covid si sia fatto sentire. Nella prossima consiliatura mi aspetto di lavorare ancor meglio e con un'azione più incisiva. Non dobbiamo restare, come è successo nel promo mandato, 18 mesi fermi. C'erano difficoltà su tutti i fronti e l'azione è stata rallentata. Vorrei, se possibile, occuparmi di Welfare. Sono stata componente della Commissione dedicata e chiaramente quello è un settore particolarmente vicino a me. E' chiaro che poi, qualsiasi siano le problematiche poste della comunità, sarò a disposizione".

In ogni caso, un successo per il Partito Democratico che si conferma primo tra le liste: "Sono quasi più orgogliosa del risultato del Pd - rimarca - di quello che ho conseguito. C'è mancato davvero poco che Vito Leccese riuscisse a vincere al primo turno. Per quanto riguarda il ballottaggio - aggiunge - si parte da uno 0 a 0 e stiamo facendo capire a tutto che è importantissimo andare a votare. In questi ultimi giorni stiamo dando tutto il nostro sostegno affinché Vito possa vincere e diventare il nuovo sindaco di Bari.