La campagna per le Primarie del centrosinistra verso il rush finale: venerdì a Bari Elly Schlein per sostenere Vito Leccese

E' ormai scattato il conto alla rovescia per le Primarie del Centrosinistra che domenica 8 aprile sarà chiamato a scegliere il candidato di coalizione per la corsa a sindaco di Bari di giugno: se giovedì, in piazza Libertà, vi saranno Giuseppe Conte e Nichi Vendola a sostegno di Michele Laforgia (supportato, tra gli altri, da associazioni, movimenti di Sinistra, M5S, una parte del Pd e Italia Viva), venerdì sera, in città, arriverà la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, per chiudere la campagna di Vito Leccese, sostenuto dalla grandissima parte dei Dem, associazioni e civiche.

A darne notizia è il segretario regionale del Pd, Domenico De Santis: "Elly Schlein ha sentito me e Vito Leccese per comunicarci che venerdì prossimo verrà a Bari per chiudere la campagna elettorale delle primarie. Una presenza che, ancora una volta, testimonia la sua vicinanza e la grande attenzione per Bari e per la Puglia. Insieme a lei racconteremo i grandi risultati ottenuti negli ultimi anni e le nostre proposte per il futuro della città. Insieme ad Elly ci saranno il sindaco Decaro e il presidente Emiliano, i parlamentari pugliesi, il gruppo dirigente locale e tutti i nostri iscritti e militanti del Partito Democratico barese. Andiamo! Il 7 Aprile sarà una bella e partecipa giornata di Democrazia, uniremo il centrosinistra" ha concluso De Santis.