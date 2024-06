Elezioni Europee, nel Barese boom Pd e Decaro. Comunali: attesa per lo spoglio dalle 14. Per gli exit poll ballottaggio Leccese-Romito

Pd e Antonio Decaro a valanga sulle preferenze per le Elezioni Europee a Bari e in provincia, ma anche un exit poll (in attesa dello spoglio di oggi pomeriggio) per le Comunali del capoluogo pugliese che vedrà un ballottaggio tra Vito Leccese e Fabio Romito: sono i due esiti politicamente più rilevanti del turno elettorale dell'8 e 9 giugno per il rinnovo del Parlamento Europeo e la Amministrative.

Ieri alla chiusura dei seggi è stato avviato lo spoglio per le Elezioni Europee (registrata un'affluenza al 47%) che, nel Barese, ha decisamente premiato il Partito Democratico con un risultato record, superando il 45% delle preferenze. Al secondo posto, invece Fratelli d'Italia con circa il 23%. Molto più indietro il M5S con poco più del 10%. A trainare i Dem la performance del sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro, che ha ottenuto nella circoscrizione meridionale Quasi 490mila preferenza, di cui oltre 184mila solo nel Barese e poco meno di 60mila nel capoluogo - TUTTI I DATI DELLE EUROPEE

Per quanto riguarda le Comunali di Bari (spoglio dalle 14), invece, sono stati diffusi i primi Exit Poll: in testa risulterebbe Vito Leccese (Pd, Verdi e altre 5 liste) con una forchetta di preferenze tra il 42% e il 46%. Il dato non gli consentirebbe una vittoria al primo turno.

A seguire ci sarebbe Fabio Romito, supportato da Fdi, Fi, Udc-Prima l'Italia e altre 7 liste, con una forbice tra il 31 e il 35%. Terzo, invece, Michele Laforgia, sostenuto da M5S, Bari Bene Comune e altre 4 liste, valutato tra il 20 e il 24 percento. Sotto l'1%, invece, per Sabino Mangano (Oltre) e Nicola Sciacovelli (due liste civiche). Dopo lo spoglio per le Comunali ci sarà quello per le elezioni dei presidenti dei 5 Municipi di Bari.

Dalle 14 anche l'apertura delle urne per le Amministrative che decideranno altri 8 sindaci nel Barese, ovvero quelli di Binetto, Bitritto, Cellamare, Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano, Santeramo e Turi.