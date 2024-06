Comunali Bari 2024, i primi exit poll per il sindaco di Bari: in testa Leccese ma non basta per vincere al primo turno

Sono stati pubblicati i primi exit poll per le Elezioni Comunali di Bari 2024, diffusi dopo le 23, ovvero alla chiusura dei seggi: in testa, secondo i dati forniti dalla Rai e raccolti da Opinio Italia, c'è Vito Leccese, candidato di Pd, Verdi e altre 6 liste. Per lui ci sarebbe una forchetta di preferenze tra il 42% e il 46%, valore che non consentirebbe una vittoria al primo turno.

Al secondo posto Fabio Romito, supportato da Fdi, Fi, Udc-Prima l'Italia e altre 7 liste, con una forbice di consenso tra il 31 e il 35%. Terzo, invece, Michele Laforgia, sostenuto da M5S, Bari Bene Comune e altre 4 liste, valutato tra il 20 e il 24 percento. Preferenze sotto l'1%, invece, per Sabino Mangano (Oltre) e Nicola Sciacovelli (due liste civiche). Nella giornata di lunedì 10, dalle 14, l'avvio dello spoglio delle schede.