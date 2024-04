Fabio Romito alla guida del centrodestra per le Comunali di Bari 2024: "Recuperare la grandezza della nostra città"

Il centrodestra, pochi giorni fa, ha ufficializzato il nome con cui correrà unito per le Elezioni Comunali di Bari 2024: la scelta è caduta su Fabio Romito, avvocato e consigliere regionale della Lega, il quale guiderà una compagine di liste che, oltre al Carroccio, vedrà Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e altre compagini tra partiti e liste civiche. Romito è pronto a sfidare, al primo turno, i due contendenti del centrosinistra, ovvero Michele Laforgia (candidato con La Convenzione per Bari, il M5S e civiche) e Vito Leccese (Pd, Verdi, Azione e civiche).

Trentasei anni, da circa 16 già nelle istituzioni del territorio tra Provincia, Comune di Bari e più recentemente Regione Puglia. Adesso anche la corsa a sindaco di Bari. Si aspettava, in questa tornata elettorale, di essere scelto come il nome con il quale unire la coalizione di centrodestra?

Romito: "Non pensavo accadesse perchè non è una cosa che ho cercato. Alcune cose capitano proprio quando meno te lo aspetto. In questi mesi abbiamo provato a cercare il miglior candidato sindaco in assoluto per poter vincere questa competizione elettorale. Nel centrodestra abbiamo tante grandi professionalità che avrebbero potuto fare il candidato. Io mi sento onorato di una scelta fatta tutti insieme dai leader nazionali, regionali e locali".

A proposito di centrodestra. Come sarà la coalizione che si presenterà alle prossime elezioni di giugno? Qualcuno ha parlato di un tridente al governo di Bari, con lei nel ruolo di sindaco, affiancato da vice di peso (circolano i nomi si Francesco Paolo Sisto e Filippo Melchiorre).

"Il tridente è già nei fatti. Stiamo conducendo insieme questa campagna elettorale. La coalizione è però molto di più e stiamo lavorando in team. Mi dà grande coraggio il fatto che ci sia tanta voglia di partecipare ed essere presenti tutti insieme. La squadra è unita ed è fatta da persone cresciute politicamente insieme che hanno voglia di recuperare il tempo perso in questi anni".

Quali sono i punti principali del vostro programma per amministrare la città? Come immaginate la Bari del 2030?

"Immagino una grande Bari protesa verso il futuro. Dobbiamo recuperare l'idea di grandezza della nostra città. Siamo cresciuti tanto ma allo stesso tempo in tanti sono stati lasciati indietro. Dobbiamo prenderci cura di tutti, cominciando da chi vive nelle periferie. Non è uno slogan ma forse è proprio l'aspetto più importante di cui dobbiamo preoccuparci. E' fondamentale garantire uguaglianza sociale. Mi vengono in mente diversi esempi: penso alle giovani coppie e a tutti i baresi andati via in questi anni perchè gli immobili costano tanto. La città, inoltre, deve essere sicura. Bisogna anche guardare al futuro con una programmazione precisa. Vorrei sottolineare un altro aspetto in tal senso: il fatto di non aver approvato, in questi anni, il Piano Urbanistico Generale (Pug) la dice lunga sulla capacità, dell'amministrazione di gestire il futuro. Si è preferito subirlo anzichè guidarlo".

Bari, dopo essere stata un feudo storico del centrodestra, è ormai governata da 20 anni dal centrosinistra, prima con Emiliano e poi con Decaro. Quali sono, secondo lei, gli aspetti positivi e negativi di un'era cominciata con la Primavera pugliese?

"Uno dei lati positivi, e mi riferisco agli ultimi 10 anni, è il forte legame che Antonio Decaro è riuscito a coltivare con i cittadini. Molti dei suoi elettori non erano del Pd o di centrosinistra. La gente si è fidata prima dell'uomo che dei partiti. Adesso tocca convincere i baresi a fidarsi di noi. Rispetto a questi anni dobbiamo dare un segnale di rinnovamento. Da tempo ormai il centrosinistra si è ripiegato su se stesso. E' impegnato a gestire il potere senza ascoltare la gente. Le scelte vanno condivise e prese insieme alla città, non vanno adottate sulla testa della città".

Le inchieste delle ultime settimane hanno provocato numerose scosse nel centrosinistra cittadino e barese. In Comune c'è una Commissione d'accesso per valutare l'ipotesi di scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose. Nel centrosinistra di parla di sottoscrivere patti per la legalità. Come risponde il centrodestra in questo senso e quale sarà il ruolo delle liste civiche nella coalizione?

"Le liste civiche fanno parte della coalizione di centrodestra assieme ai partiti. A differenza di altre esperienze, però, i civici lo sono sul serio. Non si tratta di mestieranti che cambiano schieramenti e a seconda della convenienza come accade nel centrosinistra. Le zattere appartengono alla tradizione degli ultimi 20 anni di quello schieramento. Sul fronte della legalità, da parte nostra, siamo pronti a fare molto di più rispetto a dei semplici patti illustrati dal centrosinistra".

Il centrosinistra arriva diviso dopo un travaglio culminato con il mancato svolgimento delle Primarie ma si ricompatterà per il ballottaggio che pare inevitabile. Come giudica la situazione nello schieramento avversario?

"Ricompattarsi senza convinzione, affermandolo fin da ora, vuol dire solamente unirsi per condividere il potere. Con gli esercizi aritmetici non si va mai da nessuna parte in politica. Gli elettori sono liberi. I leader possono accordarsi ma l'elettorato è sempre libero di esprimere la propria preferenza. Ho la sensazione che da parte del centrosinistra non si voglia perdere il potere a cui, negli anni, si è affezionato. Da parte nostra dobbiamo convincere i baresi che la nostra ricetta è quella vincente. Non abbiamo l'ossessione del potere ma il sogno di amministrare questa città".