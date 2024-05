La Bari del futuro, le interviste ai 5 candidati sindaci: a colloquio con Fabio Romito

A pochi giorni dal voto BariToday intervista i candidati sindaci che l'8 e il 9 giugno si sfideranno nella consultazione per eleggere il nuovo sindaco di Bari per il quinquennio 2024-2029. Al centro del colloquio i principali temi da affrontare per governare la città.

Fabio Romito, 36 anni, è supportato dalle liste Agorà, Conca per Bari, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Romito sindaco, Noi Moderati - Riprendiamoci il Futuro, Udc-Prima l'Italia, Liberali e Riformisti -Nuovo Psi, Bari X Fabio Romito, Pensionati e Invalidi Giovani Insieme

Che campagna elettorale è stata?

Bellissima, passata in messo alla gente dove ho potuto dare conto del lavoro svolto in 15 anni di attività amministrativa da me svolta. Conoscevo già in gran parte i problemi dei baresi e ho cercato di risolverli nelle istituzioni. Ho vissuto una campagna emozionante e di strada, con una media di 25-30 incontri ogni singolo giorno in compagnia di candidati straordinari che sono stati la nostra vera forza.

Parliamo della Bari del futuro. Cominciamo dalle questioni periferie e decentramento

Innanzitutto c'è bisogno di capovolgere la piramide dell'attuale sistema di welfare e renderlo più orizzontale. Bisogna finanziare e sostenere la rete di scuole, oratori, parrocchie, associazioni e terzo settore per sostenere i percorsi virtuosi ed evitare che invece esistano quei fenomeni di dispersione e abbandono che sono presenti nella città. Bisogna garantire servizi uguali in tutte le zone di Bari avendo attenzione a sicurezza e verde urbano. Sul decentramento dovrebbero spiegarci come i baresi possano fidarsi di chi li governa, dopo che per 20 anni avevano parlato proprio di questo senza però metterlo realmente in atto

La legalità e la sicurezza sono due temi fondamentali

Vorrei che vi fosse un assessore esterno con la delega alla legalità: ciò garantirà imparzialità, trasparenza ed efficienza delle nostre aziende e potrà offrire servizi ai cittadini anzichè favori ai politici. Sul fronte della Polizia Locale, invece, ritengo si debba utilizzare i 700 nostri uomini e donne non solo per le contravvenzioni stradali. Bari è la città più tartassata d'Italia in questo senso. Bisogna avere più presidio del territorio. Per questa ragione crediamo che all'interno della Locale debbano essere istituiti tre nuclei specifici, come avviene in tante città: uno anti-degrado e criminalità, uno formato da vigili di quartiere e un altro anti-baby gang e spaccio.

Come trainare il commercio e lo sviluppo economico a Bari?

Bisogna rivedere la tassazione locale. Tari e Tosap sono troppo alte. Quindi, bisogna garantire ai nostri commercianti certezze anche rispetto alle pianificazioni degli investimenti. Il settore Horeca dovrà affrontare il problema delle occupazioni esterne e dehors e bisognerà risolverlo favorendo l'economia, non opprimendola. Dobbiamo occuparci dei servizi per i commercianti: ciò vuol dire una mobilità più efficiente e parcheggi interrati per attirare cittadini e clienti che possano spendere. Servono bus elettrici e trasporto su misura per il commercio in modo da renderlo non più un continuo gioco dell'oca ma molto più comodo per i baresi, a misura d'uomo. Bisogna sostenere attività che garantiscano il 35% di pil cittadino rappresentando la nostra storia economica. Istituiremo anche la Consulta del Commercio come tavolo permanente per risolvere i problemi.

Mobilità, trasporti e fondi Pnrr: qual è la vostra visione?

Dobbiamo garantire un trasporto dignitoso ai cittadini baresi. In questi anni si è fatto veramente poco. Non sarà il futuro sistema Brt (Bus rapid transit, ndr) a risolvere i problemi. Bisogna aggiornare e modificare le corse Amtab, allungare l'orario di percorrenza dei mezzi, creare delle linee quasi fosse un trasporto su misura per commercio e studenti. Si dovrà rivoluzionare il mondo del trasporto pubblico. In questo modo garantiremo che la città possa svuotarsi dalle macchine. Tutto questo senza slogan e dogmi, provando a favorire la praticità che si ricerca in una città come Bari.

Come tutelare l'ambiente e il verde pubblico?

Partiamo dai dati. L'attuale amministrazione si proclama ecologista ma Bari è penultima nella classifica italiana per mq di verde per ogni abitante con un valore di 9,32 mq. Si è fatto molto, ma molto poco. Abbiamo intenzione di capovolgere anche questo approccio. Qualcuno si professa ambientalista a chiacchiere. Dobbiamo, invece realizzare almeno 3 nuovi parchi urbani che non siano giardinetti come il Rossani che, di fatto, è una distesa di cemento senza alcun tipo di prospettiva. Quella non è la nostra idea di parco. Dobbiamo riforestare la nostra città dando un progetto verde che riguardi tutta Bari. Nelle periferie, tra l'altro, c'è una drammatica manca di spazi verdi. Siamo indietro anni luce ed intollerabile. I veri paladini dell'ambiente siamo noi. Abbiamo inoltre intenzione di coprire il parco uffici comunali di pannelli solari e i mercati, come Japigia, per garantire energia elettrica efficiente e gratuita. Dobbiamo favorire le comunità energetiche. Sono idee pratiche e non teoriche.

Una Bari del welfare e delle persone. Quale?

L'idea è quella di ribaltare la piramide attuale, come ho già accennato prima. Tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo di nascita e della condizione economica devono avere gli stessi diritti. Bisogna garantire lo sport per tutti, gratuito e pagato dal comune, ma anche il doposcuola, investendo lì dove non vi sono asili o strutture adeguate, I servizi culturali dovranno essere accessibili a tutti, dai giovani agli anziani. Bisogna mettere in campo un importante investimento in capitale umano per i servizi sociali. Abbiamo tanti passi in avanti da compiere per la nostra città.