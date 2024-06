Comunali, Romito: "Ballottaggio obiettivo raggiunto, noi rappresentiamo cambiamento"

"L'obiettivo più complicato per il centrodestra era arrivare proprio qui, al ballottaggio , trascinare al ballottaggio, se questi dovessero essere i dati, la coalizione di centrosinistra che governa da vent'anni la nostra città e che ha ottenuto un risultato alle elezioni europee che è incredibile, e che però si ferma alle elezioni europee che sono finite il 9 giugno". Fabio Romito commenta così i dati (ancora parziali), che lo vedono al ballottaggio con Vito Leccese.

"Abbiamo un grande entusiasmo, perché la città di Bari finalmente ha l'opportunità di scegliere. Noi siamo partiti dal 21%, abbiamo guadagnato 9 punti in due mesi Credo che da oggi se questi dovessero essere i dati si apre una nuova fase di questa campagna elettorale, che ci vede assoplutamente entusiasti, perché il centrodestra ha il dovere di rapprsentare un'alternativa".

"Mi auguro - ha aggiunto Romito - che gli elettori che al primo turno hanno sostenuto il cambiamento per questa città, circa il 20% anche dell'altra coalizione di centrosinistra, non si facciano imbrogliare dai propri leader e continuino a scegliere secondo la propria idea e coscienza. Una scelta di cambiamento non può che andare nella stessa direzione dell'idea che noi stiamo cercando di offrire alla città di Bari".