Comunali, Romito replica a Leccese: "Noi trucchiamo la partita? Sono senza vergogna"

“Vito Leccese, invece di concentrarsi sulle sue proposte per la città, o forse proprio perché è difficile promettere cose che non sono state realizzate mentre era ai vertici del Comune di Bari per vent’anni, ha aperto la presentazione del suo programma, accusando il centrodestra". A parlare è il candidato sindaco del centrodestra, Fabio Romito.

"Saremmo noi - dice Romito -, secondo Leccese 'a truccare la partita per sete di vendetta, e loro, invece 'a voler evitare il ritorno al traffico impazzito', ma non vogliono i parcheggi e,udite, udite, all’affarismo e alle clientele”. L'esponente del centrodestra si riferisce alle parole pronunciate da Leccese ieri pomeriggio, in via Argiro, nel corso della presentazione del suo programma elettorale.

"Dopo mesi, in cui Bari è su tutti i giornali nazionali, perché nelle giunte di centro sinistra, sia in Comune che in Regione, ci sono assessori e consiglieri indagati per voto di scambio e altre nefandezze - dice - , bisogna davvero essere senza vergogna” conclude Romito.