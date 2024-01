Comunali Bari, Gasparri al congresso cittadino di Forza Italia: "Aperti a candidato civico, qui tante presenze sociali e imprenditoriali"

La necessità di aggregare "società civile e personalità qualificate per vincere" e l'idea di un candidato sindaco del centrodestra che possa provenire dal tessuto imprenditoriale e culturale della città. Ne ha parlato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, questa mattina a Bari per presiedere il congresso cittadino del partito. "Riteniamo - ha detto Gasparri, le cui dichiarazioni sono riportate dall'Ansa - che a Bari si debba andare oltre i confini, oltre lo schieramento classico di centrodestra, perché Bari ha tante presenze sociali, imprenditoriali e professionali senza le quali non si può creare il break". "Noi crediamo" che la vittoria a Bari "sia alla nostra portata - ha aggiunto ancora - perché il centrodestra in questo momento è in tendenza, come numeri a livello nazionale, la Puglia però non va sottovalutata. Pensiamo che aggregando società civile e personalità qualificate" si possa vincere. Sul candidato sindaco ha aperto alla possibilità di un civico: "Siamo molto aperti - ha affermato - alla possibilità che possa essere un protagonista della vita imprenditoriale, culturale e dell'università della città. Bari esprime tanta classe dirigente. Anche chi oggi ha più numeri, cito Fratelli d'Italia, non mi pare che abbia fatto una rivendicazione propria. E' il tempo comunque di decidere".

Il congresso cittadino di Forza Italia

Il congresso ha approvato la mozione unitaria della lista Sisto. Pertanto Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia, senatore e commissario uscente cittadino e metropolitano di Forza Italia, si conferma alla guida del partito cittadino, con Giuseppe Carrieri coordinatore vicario e Michela Nocco vice coordinatrice. Il congresso ha eletto anche i delegati che parteciperanno al Congresso nazionale del partito, in programma il 24 e 25 febbraio prossimi, con all’ordine del giorno l’elezione del segretario nazionale e dei membri del Consiglio e della Segreteria nazionale.

Il dibattito sulla mozione si è aperto e chiuso con Gasparri, che ha sottolineato l’ampia partecipazione nella provincia di Bari alla «salutare» fase Congressuale azzurra (che ha coinvolto 110 mila iscritti in tutta Italia), superiore a quella di altri territori, prova di grande vitalità del partito. Il senatore ha anche ricordato la manifestazione nazionale del prossimo 26 gennaio a Roma, che celebra i 30 anni della discesa in campo di Berlusconi (il 26 gennaio del 94) e apre una fase di importanti appuntamenti elettorali: «Se oggi il centrodestra c’è e può vincere è perché Berlusconi lo ha creato e difeso», ha concluso.

Sisto ha auspicato compattezza e competenza per costruire una squadra capace di «vincere le sfide che ci attendono. Tra cui, in particolare, le Comunali a Bari, che saranno il prologo per le Regionali del 2025. Dovremo vincere un magma di potere – ha detto - che, per decenni, pur di conservarsi, ha attinto ovunque, senza remore ideologiche, anche purtroppo dalle nostre file. Per noi, invece, la politica non è una scorciatoia. Per noi il rispetto di valori, diritti e regole è essenziale e identitario. Abbiamo il dovere di dare a chi ha merito. Ora dobbiamo trasformare le tessere in consensi. Oggi a Bari dobbiamo crescere non solo coi partiti ma anche con il candidato sindaco. Dev’essere un moltiplicatore di consensi, a prescindere dall'appartenenza politica. I voti si guadagnano con qualità e idee. Ma anche le europee sono un passaggio fondamentale, in cui puntiamo a una percentuale a due cifre».

«Abbiamo fatto una scommessa – ha detto Carrieri -: rinnovare il partito a Bari, inserendo anche persone alla prima esperienza elettorale, per dare offrire parole e risposte nuove a una Città che nel tempo è cambiata, con i suoi problemi. Alcuni si sono incancreniti, dopo 20 di Amministrazione di centrosinistra a guida Pd e ci hanno precipitati in fondo a varie classifiche sulla qualità della vita nelle città italiane. Purtroppo. Ora il tempo per loro è scaduto. E noi proponiamo di ripartire da priorità come sicurezza, pulizia e ordine».

Gli fanno eco Michela Nocco («Abbiamo una squadra nuova e molto al femminile. Abbiamo anche costituito un dipartimento donne, per far tornare Bari una città per le donne: oggi è insicura e costosa per chi vuole conciliare maternità e lavoro») e Michele Rapanà, coordinatore del Dipartimento professioni, anche questo tutto al femminile, che ha richiamato la recente proposta di uno sportello comunale anticrisi per risollevare famiglie, imprese e professionisti.

Tra gli interventi, anche quello del deputato Mauro D’Attis, coordinatore regionale di FI: «Siamo in un periodo importante della campagna elettorale. Con uno sguardo al traguardo delle Europee e uno alle Amministrative. Il capoluogo di Regione è importante per i baresi e i pugliesi. Perché Bari è la madre di tutte le battaglie in vista delle regionali».

Giuseppe Gallo, coordinatore provinciale FI, ha assicurato dialogo e una nuova e stretta collaborazione tra i rappresentanti del partito del Capoluogo e di quello provinciale. Il segretario della Cisl di Bari, Giuseppe Boccuzzi, ha confermato la disponibilità del suo sindacato a un confronto continuo, con percorsi partecipativi, per favorire l’occupazione di giovani, donne e altre categorie disagiate.

Per Luigi Lobuono, ex presidente della Fiera del Levante, «si respira con questa nuova classe dirigente lo stesso entusiasmo dei primi anni di Forza Italia. Ma si acceleri sulla scelta del candidato sindaco. I nostri parlamentari identifichino una figura conosciuta dalla società civile e autorevole».