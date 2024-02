Forza Italia Bari chiude il ciclo di gazebo tra i residenti a San Pasquale: "Quartiere deturpato dal degrado"

"Un quartiere dinamico ma soffocato dalla viabilità e deturpato e messo in pericolo dal degrado di strade e marciapiedi, ma anche con servizi comunali da rivedere". E' quanto emerge dall'indagine condotta da Forza Italia Bari nel rione San Pasquale che chiude il ciclo di gazebo allestiti nel capoluogo pugliese per sondare le richieste dei cittadini per risolvere i problemi quotidiani.

Più di 350 moduli i compilati dai residenti che affollavano stamane il mercato settimanale di piazzale Lorusso nel quinto e ultimo gazebo allestito da Forza Italia Bari, dopo quelli a Santo Spirito, al Libertà, a Carbonara e al San Paolo. Forza Italia Bari, dunque, conclude il suo giro in strade e piazze per raccogliere direttamente dai baresi idee per migliorare e rinnovare i quartieri baresi. È prevista per sabato 17 febbraio, invece, la conferenza stampa che comunicherà i risultati complessivi dell’indagine. Presente, tra gli altri, anche la deputata forzista Rita Dalla Chiesa, eletta nel Barese.