Verso le Comunali 2024 a Bari, la sfida di Forza Italia: "Obiettivo portare in Consiglio giovani under 25"

Una squadra di giovani "esperti e capaci", " con l’obiettivo di portare in Consiglio comunale anche ragazzi con meno di 25 anni". E' questa la scommessa di Forza Italia in vista delle Amministrative 2024 a Bari. Questa mattina, alla presenza del viceministro e commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia, è stata presentata la squadra del Direttivo giovani del partito, "potenziali amministratori locali del futuro".

"La lista per le Comunali è in buona parte pronta - ha dichiarato Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia e commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia -, va ovviamente integrata e ulteriormente rafforzata, ma oggi facciamo una scommessa importante, investiamo sui nostri giovani, su nomi nuovi, su ragazzi pieni di entusiasmo. I partiti non si misurano solo dalle liste e dalle iniziative, ma anche dalla capacità di rinnovarsi, un po’ come le grandi squadre con un vivaio. Oggi presentiamo una primavera di valore per rafforzare ulteriormente anche la prima squadra. Magari alcuni di questi giovani giocherà anche in serie A. Ce lo auguriamo".

L’organismo, presentato stamane alla stampa, è composto dal coordinatore cittadino giovani, Giammarco Mari; dal vice coordinatore cittadino giovani, Giovanni Giovine; dal responsabile adesioni, Dario La sorella; dal responsabile Dipartimento sport, Emanuele Lapenna; dal responsabile organizzazione, Ivana Cofano; dal responsabile comunicazione, Giuseppe Storelli; e dal responsabile Donne, Pachi Mirandi.