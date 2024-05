Sui social la foto con Fabio Romito a testa in giù: "Incomprensibile silenzio degli altri candidati sindaco"

"Quello che è accaduto è molto grave e va stigmatizzato: non si possono impiccare neanche virtualmente, ragazzi di 16 e 18 anni". Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Bari per il centrodestra, Fabio Romito, che questa mattina è tornato a commentare l'immagine pubblicata sui social che lo ritrae a testa in giù in compagnia di alcuni membri di 'Gioventù Nazionale'. La foto capovolta aveva un esplicito richiamo alle vicende del 1945 di piazzale Loreto e alla fine di Mussolini.

"Sotto il solito post violento (in questo caso anche criminale, di un utente il cui profilo non sappiamo se sia o no un fake) che ricorda l’impiccagione di piazzale Loreto, si augura la stessa fine a me e ad alcuni ragazzi che partecipavano all’inaugurazione del mio comitato: questo non può essere tollerato - ha dichiarato Fabio Romito - La violenza sui social network è una piaga del nostro tempo: ho trentasei anni e sono più sintonizzato su questi problemi, e per questo ho il dovere e la responsabilità di essere accanto ai giovani, e ai candidati che lo sono per la prima volta che vengono oltraggiati per le loro idee".

"Questo accade quando si vuole avvelenare la campagna elettorale, agitando pericoli relativi a 80 anni fa - ha ribadito il candidato sindaco - Voglio utilizzare il palcoscenico della campagna elettorale anche come momento pedagogico. È anche inaccettabile il silenzio degli altri candidati, che continuano ad evocare fantasmi del passato. Io rivolgo l’invito a tutti i cittadini baresi (a chi la pensa come noi e a chi no) a denunciare: noi saremo al loro fianco assistendoli legalmente, e i risarcimenti andranno alle associazioni che si occupano di cyberbullismo".

Romito, è stato accompagnato in conferenza stampa, dall’avvocato Francesco Colonna Venisti e dai giovani rappresentanti di Lega, FdI e Forza Italia. Durante l'incontro ha mostrato un'altra foto, con il nome e il cognome di un altro giovane raffigurato a testa in giù.

"I reati - ha chiarito l’avvocato Francesco Colonna Venisti - sono quello di diffamazione a mezzo stampa, ma potrebbe essere possibile collegare questi fatti alla legge elettorale, e se così fosse, non avrebbero il beneficio della sospensione della pena".