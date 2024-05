Sui social foto con Fabio Romito e membri di 'Gioventù Nazionale' a testa in giù: "Augurare l'impiccagione è ripugnante"

Un commento pubblicato sotto un post facebook, in cui viene capovolta l'immagine che ritrae il candidato sindaco Fabio Romito in compagnia di alcuni ragazzi di Gioventù Nazionale. È questa la denuncia del candidato al Municipio 1 di Bari, Davide Picci. La foto ha un chiaro richiamo riferimento agli episodi del 1945 di piazzale Loreto e la fine di Mussolini.

"Sporgerò querela, come il nostro candidato sindaco - ha dichiarato Picci - e non permetterò che ci sia un alone di silenzio su questa vicenda".

"Augurare l’impiccagione a ragazzi, in qualche caso neanche maggiorenni, è ripugnante - ha dichiarato Fabio Romito - Sono iniziati gli attacchi ottusi e rancorosi, effetto di una campagna elettorale che agita i fantasmi del fascismo, invece di confrontarsi sui programmi per il futuro della nostra Città. La mia solidarietà va ai ragazzi di Gioventù Nazionale e a tutti i giovani di centrodestra, costretti a subire queste inaccettabili pressioni. Vigileremo con un team di legali, coordinati dall’avvocato Francesco Colonna Venisti, su tutte le azioni di cyberbullismo, e li denunceremo perché non abbiamo dimenticato gli esiti drammatici, provocati, anche di recente, dagli attacchi social".