Foto con Romito a testa in giù, Laforgia: "Ho ricevuto anche io messaggi violenti, ma non ho convocato conferenze stampa"

"Siamo in campagna elettorale, evidentemente, e tutto fa brodo. Per parte mia e nostra non commentiamo i post e le foto della destra, nè tantomeno ci dilettiamo con il photoshop. Ma ho ricevuto anch’io, nella storia recente e passata, centinaia di messaggi offensivi, diffamatori, minacciosi, volgari e violenti. Non mi sono mai sognato di convocare una conferenza stampa". Sono queste le parole con cui Michele Laforgia commenta le dichiarazioni di Fabio Romito che questa mattina aveva definito "incomprensibile il silenzio degli altri candidati" in merito alla foto dell'esponente di centrodestra pubblicata capovolta sui social come richiamo alle vicende del 1945 in piazzale Loreto e alla fine di Mussolini.

"Apprendo che il candidato Sindaco Fabio Romito ha tenuto una conferenza stampa per via di un commento anonimo ‘violento’ (una foto a testa in giù che lo ritrae con alcuni esponenti di Gioventù Nazionale) ricevuto su un social network. Apprendo pure che Romito ha lamentato, più volte, il 'silenzio imbarazzante' degli altri candidati su una vicenda che, sino a poche ore fa, conosceva solo lui - scrive sui social Laforgia - È bene ribadire che bisogna essere sobri, educati e cortesi nella vita pubblica come nella vita privata, e che non si dovrebbe insultare nessuno, tantomeno gli avversari politici, soprattutto sui social network. Abbiamo un’altra idea dell’antifascismo. Ma Fabio Romito non è la stessa persona che pochi giorni fa ci ha definito 'stomachevoli'? E quando in Ungheria hanno fatto circolare questa immagine di Ilaria Salis (questa sì, una impiccagione) era distratto? Che c’entrano l’Ungheria e Ilaria Salis? Forse bisognerebbe chiederlo al candidato della Lega, visto che Salvini non parla d’altro, nelle presentazioni del generale Vannacci".