FdI Bari contro Vito Leccese: "Sfrutta l'incarico in Comune per fare campagna elettorale"

"Sarebbe opportuno che il candidato sindaco del centrosinistra Vito Leccese, si dimettesse dall’incarico di addetto all’Ufficio di Gabinetto del sindaco dal momento che non potrebbe utilizzare tale nomina per fare campagna elettorale nei mercati. Le due cose non possono coesistere: per questo ci aspettiamo che rinunci alla nomina, eticamente inopportuna in questo momento". Lo dichiara, in una nota, la coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia, Antonella Lella.

L'esponente locale del partito di Giorgia Meloni, insieme al gruppo consiliare Fdi al Comune di Bari, attacca uno dei due candidati a sindaco del centrosinistra, Vito Leccese, chiedendo se "possa continuare a ricoprire un incarico, ancorchè a titolo gratuito dal 1° gennaio 2024, in qualità di addetto all’Ufficio di Gabinetto del sindaco sfruttando le prerogative ed i vantaggi che gli derivano da tale ruolo".

"Non avevamo dubbi - prosegue Antonella Lella - che la 'selfite' avrebbe contagiato anche uno dei collaboratori del sindaco Decaro, primo cittadino virtuale per eccellenza, unitamente all’altra malattia, quello di attaccamento alla poltrona. Il dottor Leccese può continuare a stringere mani dove e a chi vuole, purché lo faccia nel rispetto delle regole. Pur in pensione dal 1° gennaio scorso (anche se sul sito del Comune risulta ancora Capo di Gabinetto in carica), ha ottenuto di poter continuare a utilizzare uffici, documenti e vantaggi dell’ente grazie a un incarico di sei mesi voluto dal sindaco Decaro".

"Per questo - conclude la coordinatrice cittadina di FdI - ci auguriamo che non utilizzi i mezzi o personale del Comune per fare improvvisate tournée nei mercati o nei quartieri, visto che continua a occupare regolarmente la sua stanza a Palazzo di città, dove evidentemente presta la sua attività anche da pensionato, avendo la possibilità, come si legge nella delibera di giunta del 29 dicembre scorso, di utilizzare anche mezzi e attrezzature del Comune".