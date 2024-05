Furti nella notte in città, Romito: "Bari è insicura". Laforgia: "Serve un migliore controllo del territorio"

I due furti avvenuti nella notte ai danni di altrettanti esercizi commerciali del centro Murattiano di Bari, rispettivamente ai danni del panificio La Pupetta di via Cairoli e di un negozio di articoli da regalo in via Abate Gimma, sono stati commentati anche da alcuni dei candidati sindaco per le prossime elezioni dell'8 e del 9 giugno prossimi.

Per Fabio Romito, in corsa con il centrodestra, questi episodi "ci restituiscono la situazione di una grande insicurezza e di anarchia in cui la nostra città vive. Dobbiamo riappropriarci del nostro territorio e presidiare le strade di Bari a tutela di commercianti, cittadini e di una città che deve tornare ad essere libera e sicura".

Sul tema è intervenuto anche Michele Laforgia, sostenuto da Sinistra, una parte del Pd, M5S, Socialisti, + Europa e altre civiche: "Per quanto riguarda il problema della sicurezza urbana si possono fare due errori. Il primo è negare che esista e perciò si può stare tranquilli. Il secondo è che è solo un problema di carattere repressivo. Abbiamo bisogno di migliore controllo del territorio. Questi fenomeni avvengono soprattutto nelle ore in cui la città è sguarnita". Per Laforgia è quindi necessario "un miglior coordinamento tra Forze dell'Ordine dell'Ordine e Polizia Locale".