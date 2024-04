Il M5S e la presenza nella giunta Emiliano, domani Giuseppe Conte a Bari: "In arrivo importanti novità"

Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, tornerà a Bari domani 11 aprile, a distanza di una settimana dal comizio in piazza Libertà, per una conferenza stampa in cui sarà probabilmente trattato il tema del sostegno del M5S al governo regionale pugliese presieduto da Michele Emiliano, con i pentastellati che, attualmete, esprimono un'assessora (Rosa Barone al Welfare).

"Annunceremo una svolta - ha detto l'ex premier a Bianca Berlinguer nel corso del programma 'E' sempre Cartabianca' in onda su Rete 4. "Significa - riporta ancora l'AdnKronos citando quanto detto da Conte in trasmissione - che mi consulterò con i consiglieri, faremo una riunione e poi faremo una conferenza stampa in cui chiariremo cosa si intende per questa svolta. Continuare a mettere la testa sotto al tappeto non è più possibile" conclude Conte.