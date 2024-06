Conte a Bari per Laforgia, dal San Paolo il rush finale per le Comunali: "Rinnovamento e battaglia per la legalità"

Piazza Europa nel quartiere San Paolo di Bari diventa, per un pomeriggio, centro della campagna elettorale per le Comunali di Bari con la visita del leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte per un comizio a sostegno del candidato sindaco Michele Laforgia. L'ex premier, impegnato in un tour elettorale in vista della consultazione dell'8 e 9 giugno prossimi, che comprende anche le Europee, si è recato nel quartiere in un lunedì che prevedeva anche un altro appuntamento, successivo, all'AncheCinema di via Quintino Sella, in centro.

Al San Paolo Conte ha incontrato, oltre ai sostenitori e agli attivisti,, anche Chiara Riccardi, candidata presidente per il Municipio III supportata dalle liste che sostengono Michele Laforgia in Comune (M5S, Bari Bene Comune, Laforgia Sindaco, Bari Città d'Europa, Generazione Urbana, Partito Comunista). Il leader del Movimento Cinque Stelle ha rimarcato il proprio sostegno al penalista barese: "L'8 e il 9 giugno si vota per le Europee ma anche per il Comune - ha detto -. Sosteniamo Laforgia. Possiamo sicuramente valorizzare l'esperienza amministrativa che si è conclusa ma anche rilanciare i giusti elementi di rinnovamento, e, soprattutto, fare una grande battaglia per la legalità con Laforgia".

"Il segnale che vogliamo dare - ha rimarcato l'ex presidente del Consiglio - è quello di voler sicuramente far bene per Bari, impegnarci a migliorare e restituire alla città una vocazione mediterranea che merita. Dobbiamo coltivare il turismo e la struttura industriale e produttiva, valorizzare tutto quello che c'è di buono, ma soprattutto la legalità e la trasparenza".

Laforgia ha rimarcato l'importanza della mobilitazione di chi vive lontano dal cuore della città: "Oggi ancora una volta - ha detto - siamo in un quartiere non centrale, anzi, in rione simbolo e in una piazza che si chiama Europa. Noi diciamo da tempo che queste aree sono la nuova frontiera della nostra amministrazione. Bari è molto cresciuta ma non in tutte le sue parti allo stesso modo e ciò ha aumentato, in qualche misura, le disuguaglianze. In questi quartieri ci dicono che siamo stati trascurati e abbandonati. Dobbiamo cambiare rotta, fare in modo che Bari sia una città felice per tutti. Lo abbiamo scritto nel programma e lo stiamo praticando in una campagna elettorale che stiamo effettuando anche nei posti più trascurati, Questo è un impegno che vale oggi e ovviamente anche per domani". Laforgia ha anche sottolineato l'importanza di uno schieramento esteso a suo supporto, con un ruolo importante per il M5S: "Siamo una coalizione ampia, il Movimento - dice - ne è parte integrante e sostanziale, e la presenza del presidente Conte è un valore aggiunto fondamentale per la forza del centrosinistra".