Conte conferma il sostegno a Laforgia per le Comunali: "Follia abbandonare candidatura"

Il leader del M5S Giuseppe Conte conferma il sostegno del partito al candidato Michele Laforgia per le prossime Comunali di Bari 2024. Lo ha affermato rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di questa mattina in Regione nella quale l'ex premier ha ufficializzato l'uscita del Movimento dalla maggioranza in Giunta pugliese.

"Per quanto riguarda il M5S" dice Conte, Laforgia "è confermato". Abbiamo uno schema di ragionamento elementare. E' un candidato che non abbiamo proposto, non lo conoscevo. Laforgia stato promosso dalle civiche, poi da Sinistra Italiana e noi siamo arrivati per ultimi. E' una persona stimabilissima, che ha costruito un progetto per rilanciare questa città. Noi ne abbiamo preso atto e non vedo perchè dovremmo abbandonare un candidato che potrebbe addirittura realizzare il progetto di rinnovamento in una sfida diventata difficilissima" come quella di Bari.

"Sarebbe una follia abbandonare una candidatura del genere - rimarca Conte -. Le ragioni per sostenere Laforgia si rafforzano sempre di più.Invito tutte le forze politiche, anche coloro che all'inizio non hanno saputo ravvisare ragioni ostative per questa candidatura a fare un supplemento di riflessione".