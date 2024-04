Caso Bari, il leader del M5S Conte: "Non ci sono le condizioni per le Primarie". Il Pd: "Scelta incomprensibile"

"Per il M5S non ci sono le condizioni per svolgere serenamente le Primarie" del centrosinistra tra Michele Laforgia e Vito Leccese, fissate per domenica 7 aprile e decise per designare il candidato sindaco di Bari. Lo ha affermato il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, intervenuto in città per una manifestazione a sostegno di Laforgia. Conte ha parlato con i giornalisti prima del comizio in piazza Libertà.

Le dichiarazioni di Conte arrivano nel giorno delle dimissioni dell'assessora regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia, indagata nell'inchiesta su un presunto voto di scambio politico-elettorale che ha portato, tra gli altri, all'arresto di suo marito Sandro Cataldo e del sindaco di Triggiano Antonio Donatelli.

"Alla prima inchiesta giudiziaria" quella del blitz 'Codice Interno' di febbraio scorso con 130 arresti su presunte connessioni mafia-politica, "si aggiunge la seconda - dice Conte - in cui è coinvolto il voto di scambio, l'inquinamento del voto. Cose che stiamo denunciando da tempo. Per il M5S non ci sono le condizioni per svolgere serenamente le primarie. Rietniamo che le ragioni che ci hanno spinto ad appoggiare il candidato Laforgia permangano, anzi si rafforzano. Ci confronteremo con gli altri della coalizione e le forze politiche e civiche per cercare di affrontare la campagna elettorale per Bari nel segno di un nuovo inizio, di un rafforzamento dei presidi di legalità, di massima trasparenza. Per il M5S l'obiettivo della legalità, della trasparenza, del contrasto a qualsiasi inquinamento del voto, lotta ai clan e alle mafie, è indispensabile per dare un contributo politico. Se non c'è questa premessa noi non ci siamo. L'abbiamo detto fin dall'inizio. Cercheremo di lavorare con le altre forze ma pretendendo le massime garanzie perchè ci siano queste condizioni. Se il M5S sarà in coalizione a Bari è perchè ci saranno queste condizioni".

Il Pd: "Scelta incomprensibile"

Dal Pd è arrivata una replica alle parole del leader M5S. "La scelta di Conte - spiegano fonti del Nazareno citate da AdnKronos - di uscire dalle primarie è incomprensibile. Se il Movimento 5 stelle pensa di vincere da solo contro la destra, proceda pure. Ma abbia rispetto per la città di Bari, per gli elettori di centrosinistra e non pensi di dare lezioni di moralità a nessuno. Il Pd resta al fianco di Bari che ha già dimostrato quanto sia importante il Pd come presidio di legalità e di buona amministrazione. Siamo certi che il Pd insieme al centrosinistra vincerà di nuovo le elezioni contro questa destra”.