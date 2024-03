Nomina commissione per scioglimento Comune di Bari, il vice ministro Sisto: "I baresi hanno diritto di sapere"

"L'iniziativa sul Comune di Bari è finalizzata al doveroso chiarimento di una situazione che si mostra molto grave. Lo scioglimento? Non me lo auguro, ma non dipende certamente da noi". Sono queste le parole del vice ministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto.

"L`inchiesta coinvolge importanti rami dell'amministrazione comunale - ha dichiarato il politico barese durante un'intervista a Sky Tg24 riportata da AskaNews - si prefigura una gestione delle municipalizzate da parte degli stessi clan che, a quanto si legge, decidevano chi assumere e chi no anche contro la volontà degli amministratori. La responsabilità delle municipalizzate, per deleghe certificate, è, a Bari, di appannaggio del Sindaco. In tutti i Comuni d`Italia, anche per molto meno, è stata disposta la commissione di accesso e talvolta lo scioglimento . Vedremo quale sarà l`esito, con grande rispetto per la città e per i baresi che hanno il diritto di sapere e fino in fondo, a prescindere dalle appartenenze, che cosa è accaduto nella nostra Città , che cosa è stato fatto della nostra Città, e se chi aveva il compito di vigilare lo ha fatto oppure ha tollerato".