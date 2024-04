Il centrosinistra dopo le Primarie mancate, Laforgia: "Chissà se ci faranno votare". Leccese: "Disposto a passo indietro per unità"

Il giorno dopo le Primarie 'saltate' di Bari il confronto nel centrosinistra tra i candidati sindaco Michele Laforgia e Vito Leccese si sposta ai microfoni di 'Un Giorno Da Pecora', il programma di Radio 1 Rai condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Una chiacchierata 'separata' tra i due contendenti che hanno parlato della difficile situazione in cui versa il centrosinistra del capoluogo pugliese dopo la rottura sulla consultazione che si sarebbe dovuta svolgere domenica 7 aprile per designare il candidato di coalizione alle prossime Comunali di giugno.

Vito Leccese? "L'ho sentito giovedì - ha detto Laforgia - quando io, e non Conte, ho proposto al Pd e al nostro sindaco di sospendere le primarie, perché temevo un possibile inquinamento del voto. Ora è ancora più divertente" aggiunge con una battuta l'avvocato barese supportato da M5S, Si, Iv, una parte del Pd e altre liste. "Siamo candidati entrambi, finora non c'è stato nessun altro rispetto a noi e due, ma chissà se ci fanno votare" aggiunge, affermando di temere che "rimandino la data del voto. Il vero rischio è che non ci facciano votare proprio quindi la discussione è surreale al momento". Quindi una battuta sull'opposizione: "Il candidato del centrodestra ancora non c'è e non ho la minima idea di chi sia, temo che non lo cerchino perché sanno che non si vota". E sulle voci su Nichi Vendola e Gianrico Carofiglio candidati di mediazione nel centrosinistra, Laforgia interviene così: "Sono persone che conosco da anni, siamo amici e penso che se volessero scendere in campo me lo avrebbero detto".

Cucciari e Lauro hanno quindi intervistato Vito Leccese, candidato del Pd, di Azione, Verdi e altre civiche. Era possibile l'inquinamento delle Primarie a Bari: "No, io e Laforgia abbiamo standing morale e politico - spiega - che non dà spazio ad altre cose. Lui dovrebbe essere in vantaggio nei sondaggi? Per quel che mi riguarda dico ‘comunque vada sarà un successo’, per me l’importante è tenere unita la coalizione”. Sull'ipotesi di un passo indietro per ritrovare l'unità, Leccese afferma: "Sarei disposto a farlo se servisse a far vincere la coalizione ma questo passo indietro andrebbe fatto insieme a Laforgia, bisognerebbe trovare insieme un candidato e poi il fare passo indietro”. Un'ipotesi al "50%" di probabilità, dice Leccese che poi aggiunge: "Io sono disposto a farlo ma non so se Laforgia la vede allo stesso modo”.