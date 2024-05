Tra gli 'impresentabili' per la Commissione Antimafia, rinuncia candidato del centrodestra

"Al fine di evitare una inutile gogna mediatica, mi asterrò dal proseguire la campagna elettorale onde evitare controproducenti strumentalizzazioni". Così in una nota Luigi De Nittis, candidato al Municipio I nella lista Fratelli d'Italia, nella coalizione a sostegno di Fabio Romito, annuncia la volontà di rinunciare alla corsa elettorale. De Nittis è stato ieri tra i tre candidati alle Comunali di Bari indicati dalla Commissione Antimafia quali 'impresentabili', in quanto risultato rinviato a giudizio per bancarotta fraudolenta. Nelle scorse ore, un altro dei tre candidati segnalati, in corsa per il centrosinistra, ha ugualmente annunciato il ritiro.



"Preciso - si legge nella nota di De Nittis - che all'atto della mia candidatura ho presentato la documentazione prevista per legge, in particolare il casellario giudiziale, che certifica l'assenza di condanne e non riporta il rinvio a giudizio per un presunto reato ancora da accertare. La vicenda è strettamente e dolorosamente personale, riguarda fatti legati alla vita lavorativa per i quali attendo fiducioso l'esito processuale, confidando nel sereno operato della Magistratura".